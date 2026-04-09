Az első mérkőzés háromgólos sikere után a Szeged 32-32-es döntetlent ért el a Kielce elleni visszavágón, így negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda BL-ben. Bodó Richárd a találkozón három gólt szerzett, ebből kettőt kritikus pillanatban, így nagy érdemei voltak a továbbjutásban.

A Szeged klasszisa, Bodó Richárd fontos szerepet játszott a továbbjutásban

A Szeged válogatott klasszisa hőssé vált

Bodó Richárd az utóbbi időben epizódszerepeket kapott, a Szeged játékosa a kispadra szorult, de amikor lehetőséget kap, rendre bizonyít. A 33 éves játékos a válogatottban továbbra is töretlenül élvezi Chema Rodríguez szövetségi kapitány bizalmát, klubjában azonban mellőzött maradt. Bodó hetek óta a bajnoki meccseken is csak perceket kapott, többnyire tehermentesítő szerepben. Az első félidő végén azonban, amikor a Kielce egy gólra felzárkózott, az időn túli szabaddobást rá bízták. Bodó magabiztosan értékesítette a lehetőséget, majd egy perccel a mérkőzés vége előtt szerzett újabb góljával bebiztosította a Szeged továbbjutását. A lefújást követően boldogan nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

Keveset játszottam az utóbbi mérkőzéseken, már hiányzott egy ilyen hőfokú meccs. Többet voltam a pályán, minden pillanatát élveztem, és örülök, hogy segíthettem a csapatnak,

annak pedig még jobban, hogy továbbjutottunk. Nem volt egyszerű legyőzni a Kielcét, de mindenki hozzátette a magáét, ez volt a siker kulcsa. Ezt kell folytatnunk a Magdeburg ellen is. Tudjuk, hogy a címvédővel szemben nem mi vagyunk az esélyesek, de felkészülünk, és ha mindenki a legjobbját nyújtja, van esélyünk a továbbjutásra” – nyilatkozta Bodó Richárd.

Bodó Richárd boldogan nyilatkozott a Szeged továbbjutása után

A csongrádiakra a legjobb nyolc között a kézilabda-BL címvédő német SC Magdeburg vár, ott már a négyes döntő lesz a tét.