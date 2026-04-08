Mikler Roland védéseire alapozva remekül kezdett a Magyar Kupa címvédője, hiszen három perc után már 4-0-ra vezetett. A lengyelek gyorsan visszakapaszkodtak mínusz egyre, de onnan 7-4-re elléptek a szegediek. A párharc első mérkőzésével ellentétben ezúttal mindkét csapat a gyors játékot erőltette, a különbség pedig egy és három találat között ingadozott, majd egy 4-1-es sorozatot követően 14-10-es vendégelőny állt az eredményjelzőn. Nyitott védekezésre váltott a Kielce, de erre is találtak ellenszert a csongrádiak, akik ha nem is játszottak hibátlanul, de bizonyos időszakokban támadásban és védekezésben a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtották. A hajrá a lengyeleknek sikerült jobban, egy 4-1-es sorozattal megint visszakapaszkodtak mínusz egyre, de Bodó Richárd időn túli szabaddobásból betalált, így csapata - amely mindössze öt lövést rontott addig - 19-17-es előnyben volt a szünetben.

A Szeged hatalmasat küzdve jutott a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

A Szeged nem hagyott kérdést, melyik csapat jut tovább

Amilyen jól kezdte az első félidőt a MOL-Pick Szeged, olyan rosszul indította a másodikat: ellenfele egy 5-0-s sorozattal a mérkőzés folyamán először vezetett. Szymon Sicko támadásban, Klemen Ferlin pedig a kapuban remekelt, a vendégek hálóját ekkor már a Mikler helyére beállt Tobias Thulin védte. A meccs háromnegyedénél ledolgozta hátrányát a Kielce, az 51. percben pedig már négy gól volt a különbség. A második félidőben már a lengyelek irányították a játékot és sokkal kevesebbet hibáztak.

A csongrádiak előbb a harmadik kiállítása miatt elveszítették Gleb Kalarast, majd létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak. A hajrában a szabálytalanságok és a videóbírós visszanézések miatt nagyon lassan teltek a percek. A visszatérő Mikler védett, Janus Dadi Smárason betalált, Imanol Garciandía labdát szerzett, majd egy perccel a vége előtt Bodó Richárd is eredményes volt (31-30). A továbbjutást Mikler újabb bravúrja döntötte el, majd Garciandía és Dylan Nahi találatát követően Marin Jelinic állította be a 32-32-es végeredményt.

A vendégek négygólos hátrányt követően bő három perc alatt 4-0-s sorozatot produkáltak, ez volt az egyik kulcsa a bravúros továbbjutásuknak.