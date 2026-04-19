A 14. percig tudta tartani a lépést Bajnokok Ligája-negyeddöntős ellenfelével a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata. Akkor 6-5 volt az állás, ám onnantól kezdve a csongrádiak és 3-0-s és egy 7-1-es sorozattal már a szünet előtt eldöntötték a meccset. A szünetben úgy vezetett 16-9-re a Szeged, hogy mindössze négy lövést rontott.

A Szeged magabiztosan nyert a bronzmeccset a Magyar Kupában

Egy újabb 4-0-s szériát követően a 47. percben volt először tíz gól a különbség a csapatok között, de a NEKA fiataljai nem adták fel, és egy 4-1-es, majd egy 3-0-s sorozattal a hajrában jelentősen csökkentették hátrányukat. Az MTI azt írja, hogy a Szeged csupán hét lövést rontott az egész találkozón.

A csapatkapitány Bánhidi Bence kilenc, Jérémy Toto öt góllal, Tobias Thulin nyolc, Radvánszki Attila egy védéssel vette ki a részét a sikerből. A túloldalon a mezőny legjobbjának megválasztott Kardos Márton hétszer, Tóth Levente négyszer volt eredményes, Mikler Krisztiánnak hat védése volt.

Magyar Kupa, bronzmérkőzés

OTP Bank-Pick Szeged - NEKA 34-26 (16-9)

lövések/gólok: 41/34, illetve 43/26

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 5/2

kiállítások: 10, illetve 6 perc