A Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB I keddi mérkőzésén. A találkozó ezúttal nem a Fradi győzelme miatt volt emlékezetes, hanem mert a hazaiak visszavonultatták a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zita mezszámát.
A találkozó előtt Szucsánszki Zita elképesztő ovációban részesült. Az Esztergom játékosa, aki korábban 15 évig játszott a Fradiban a szezon végén visszavonul, a 87-es mezszámát pedig visszavonultatta a hazai csapat, melyet férje, Elek Gábor irányít a kispadról.
Bár az Európa Liga-elődöntős hazaiak egyszer sem vezettek a mérkőzésen, szinte végig jól tartották magukat és szorossá tették az állást.
Varga Emília hat gólt lőtt, a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére címvédőként készülő vendégeknél Simon Petra hét találattal járult hozzá a sikerhez.
Eredmény:
MOL Esztergom - FTC-Rail Cargo Hungaria 28-31 (11-16)
