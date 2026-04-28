Megpecsételődött Zelenszkij sorsa – már szervezik a puccsot Kijevben

A Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB I keddi mérkőzésén. A találkozó ezúttal nem a Fradi győzelme miatt volt emlékezetes, hanem mert a hazaiak visszavonultatták a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zita mezszámát.

A találkozó előtt Szucsánszki Zita elképesztő ovációban részesült. Az Esztergom játékosa, aki korábban 15 évig játszott a Fradiban a szezon végén visszavonul, a 87-es mezszámát pedig visszavonultatta a hazai csapat, melyet férje, Elek Gábor irányít a kispadról. 

Szucsánszki Zita a szezon végén visszavonul
Szucsánszki Zita a szezon végén visszavonul
Fotó: Esztergom Handball

Visszavonultatták Szucsánszki Zita 87-es mezszámát

Bár az Európa Liga-elődöntős hazaiak egyszer sem vezettek a mérkőzésen, szinte végig jól tartották magukat és szorossá tették az állást. 

Varga Emília hat gólt lőtt, a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére címvédőként készülő vendégeknél Simon Petra hét találattal járult hozzá a sikerhez.

Eredmény:
MOL Esztergom - FTC-Rail Cargo Hungaria 28-31 (11-16)

 

