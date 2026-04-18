A találkozó 1 óra 55 perces késéssel kezdődött, mert probléma volt a jégfelülettel. A torna utolsó előtti mérkőzésének egyik tétje az volt, hogy marad-e esélye a házigazda magyar válogatottnak a feljutásra. Ehhez hosszabbításos francia sikerre lett volna szükség.

A magyar válogatott szombat esti meccsének már nem lesz tétje

Az MTI azt írja, hogy a szlovákok a végén 1-2-es állásnál lehozták a kapusukat, de nem tudtak gólt ütni, az ellenfél viszont az utolsó percben üres kapus találattal bebiztosította sikerét.

A magyar válogatott múlt vasárnap hosszabbításban 3-2-re nyert Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verte Kínát, szerdán viszont 2-0-ra kikapott Szlovákiától, pénteken pedig 3-2-re legyőzte Olaszországot, szombaton pedig Norvégiával találkozik.

A franciák szombat este 3-1-re legyőzték a szlovákokat, így megnyerték a tornát és feljutottak az elitmezőnybe. A magyar válogatott norvég elleni meccse ezzel tét nélküli lett, míg az utolsó Kína kiesett a divízió I/B-be.