A magyar női jégkorong-válogatott nem juthat fel a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló divízió I/A-világbajnokságról az elitmezőnybe. A magyar válogatott szombat este fontos meccset játszott volna a norvég csapattal, azonban a találkozó tét nélküli lesz, ugyanis az utolsó fordulóban a franciák 3-1-re legyőzték a szlovákokat, ezzel megnyerték a tornát.

A találkozó 1 óra 55 perces késéssel kezdődött, mert probléma volt a jégfelülettel. A torna utolsó előtti mérkőzésének egyik tétje az volt, hogy marad-e esélye a házigazda magyar válogatottnak a feljutásra. Ehhez hosszabbításos francia sikerre lett volna szükség. 

Budapest, 2026. április 17. A magyar válogatott tagjai a Magyarország - Olaszország női jégkorong divízió I/A-világbajnokság mérkőzés végén a fővárosi Vasas Jégcentrumban 2026. április 17-én. A magyar válogatott nyert 3-2-re. MTI/Szigetváry Zsolt
A magyar válogatott szombat esti meccsének már nem lesz tétje
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Az MTI azt írja, hogy a szlovákok a végén 1-2-es állásnál lehozták a kapusukat, de nem tudtak gólt ütni, az ellenfél viszont az utolsó percben üres kapus találattal bebiztosította sikerét.

A magyar hokiválogatott tagjai szörnyű hírt kaptak

A magyar válogatott múlt vasárnap hosszabbításban 3-2-re nyert Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verte Kínát, szerdán viszont 2-0-ra kikapott Szlovákiától, pénteken pedig 3-2-re legyőzte Olaszországot, szombaton pedig Norvégiával találkozik.

A franciák szombat este 3-1-re legyőzték a szlovákokat, így megnyerték a tornát és feljutottak az elitmezőnybe. A magyar válogatott norvég elleni meccse ezzel tét nélküli lett, míg az utolsó Kína kiesett a divízió I/B-be.

 

