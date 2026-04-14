Komoly botrány árnyékolta be a cseh kézilabda-bajnokság elődöntőjének első mérkőzését Karvina és a Zubri csapatai között. A rangadó ugyan már önmagában is felfokozott hangulatot ígért, ám az események végül messze túllépték a sport kereteit: elképesztő verekedés volt a pályán, de még szurkolói pofon is elcsattant.

A találkozó 37. percében, 24–21-es karvinai vezetésnél történt a verekedés: a hazaiak játékosát, Patrik Fulneket keményen állította meg a vendégek részéről Filip Sisák, aki a földre vitte ellenfelét.

Verekedés a pályán, szurkoló támadt a sztárjátékosra
Verekedés a pályán, szurkoló támadt a sztárjátékosra 
Fotó: karvinsky.denik.cz/

Elképesztő verekedés a kézimeccsen

Az eset után tömegjelenet alakult ki, amelybe 

szinte az összes pályán lévő játékos bekapcsolódott – egyedül a hazai kapus maradt ki a dulakodásból. A játékvezetők végül mindkét érintett játékost, Fulneket és Sisákot is azonnali piros lappal kiállították.

A botrány azonban itt nem ért véget. A Zubri egyik legjobbja, 

Lukás Morkovsky éppen egy ellenfelet próbált megállítani, amikor hátat fordított a lelátónak: ekkor egy hazai szurkoló a nézőtérről megütötte a játékost. A váratlan támadás ellenére Morkovsky megőrizte a nyugalmát, és csak szóban kérte számon az agresszív nézőt, így a helyzet rövid időn belül lecsillapodott.

A történtek után mindkét klub határozottan elítélte az esetet. A karvinai egyesület közleményben kért elnézést:

A HCB Karvina vezetősége elnézést kér az incidensért, amely a mai mérkőzés során történt. Sajnáljuk, hogy olyan helyzet alakult ki, amelynek nincs helye a sporteseményeken, és ellentétes klubunk és a kézilabda értékeivel.” 

Hozzátették: „Nagyra értékeljük szurkolóink támogatását, ugyanakkor mindenkit arra kérünk, hogy a buzdítás mindig fair play szellemben, tisztelettel és kulturált módon történjen.”

A vendégek sem fogták vissza magukat: 

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a sporthoz tartozó érzelmek ellenére egy hazai néző fizikailag megtámadjon egy vendégjátékost”

 – reagált a Zubri a közösségi médiában.

Az ügy már a cseh szövetség fegyelmi bizottsága elé került. A szóvivő, Krystof Rossmann tájékoztatása szerint nyolc érintett játékossal szemben indult eljárás, és a döntés – a büntetések mértékéről – legkésőbb péntekig megszülethet. A Karvinát pénzbírság fenyegeti, súlyosabb esetben akár a lelátók részleges lezárása is szóba kerülhet, bár ez utóbbi egyelőre kevésbé valószínű.

A felek egyetértenek abban, hogy a jövőben mindent meg kell tenni az ilyen esetek elkerüléséért. A szövetség és a klub is biztonsági intézkedések szigorítását és a rendezés javítását ígérte.

A pályán egyébként a Karvina bizonyult jobbnak: az alapszakaszgyőztes csapat az első mérkőzést 36–33-ra, majd a másodikat 34–29-re nyerte meg, így már csak egy győzelemre van a döntőbe jutástól. A párharc pénteken Zubriben folytatódik, ahol a hazaiak az életben maradásért lépnek pályára. A másik elődöntőben a Plzen és a Dukla Praha csatája jelenleg 1–1-re áll.

