A találkozó 37. percében, 24–21-es karvinai vezetésnél történt a verekedés: a hazaiak játékosát, Patrik Fulneket keményen állította meg a vendégek részéről Filip Sisák, aki a földre vitte ellenfelét.
Elképesztő verekedés a kézimeccsen
Az eset után tömegjelenet alakult ki, amelybe
szinte az összes pályán lévő játékos bekapcsolódott – egyedül a hazai kapus maradt ki a dulakodásból. A játékvezetők végül mindkét érintett játékost, Fulneket és Sisákot is azonnali piros lappal kiállították.
A botrány azonban itt nem ért véget. A Zubri egyik legjobbja,
Lukás Morkovsky éppen egy ellenfelet próbált megállítani, amikor hátat fordított a lelátónak: ekkor egy hazai szurkoló a nézőtérről megütötte a játékost. A váratlan támadás ellenére Morkovsky megőrizte a nyugalmát, és csak szóban kérte számon az agresszív nézőt, így a helyzet rövid időn belül lecsillapodott.
A történtek után mindkét klub határozottan elítélte az esetet. A karvinai egyesület közleményben kért elnézést:
A HCB Karvina vezetősége elnézést kér az incidensért, amely a mai mérkőzés során történt. Sajnáljuk, hogy olyan helyzet alakult ki, amelynek nincs helye a sporteseményeken, és ellentétes klubunk és a kézilabda értékeivel.”
Hozzátették: „Nagyra értékeljük szurkolóink támogatását, ugyanakkor mindenkit arra kérünk, hogy a buzdítás mindig fair play szellemben, tisztelettel és kulturált módon történjen.”
A vendégek sem fogták vissza magukat:
Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a sporthoz tartozó érzelmek ellenére egy hazai néző fizikailag megtámadjon egy vendégjátékost”
– reagált a Zubri a közösségi médiában.
Az ügy már a cseh szövetség fegyelmi bizottsága elé került. A szóvivő, Krystof Rossmann tájékoztatása szerint nyolc érintett játékossal szemben indult eljárás, és a döntés – a büntetések mértékéről – legkésőbb péntekig megszülethet. A Karvinát pénzbírság fenyegeti, súlyosabb esetben akár a lelátók részleges lezárása is szóba kerülhet, bár ez utóbbi egyelőre kevésbé valószínű.
A felek egyetértenek abban, hogy a jövőben mindent meg kell tenni az ilyen esetek elkerüléséért. A szövetség és a klub is biztonsági intézkedések szigorítását és a rendezés javítását ígérte.
A pályán egyébként a Karvina bizonyult jobbnak: az alapszakaszgyőztes csapat az első mérkőzést 36–33-ra, majd a másodikat 34–29-re nyerte meg, így már csak egy győzelemre van a döntőbe jutástól. A párharc pénteken Zubriben folytatódik, ahol a hazaiak az életben maradásért lépnek pályára. A másik elődöntőben a Plzen és a Dukla Praha csatája jelenleg 1–1-re áll.