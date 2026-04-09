A Veszprém magabiztos helyzetből várhatta a csütörtöki párizsi mérkőzést, miután a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első meccsén 32-24-re ütötte ki hazai pályán a PSG-t, amely azt megelőzően tavaly decemberben szenvedett utoljára vereséget. A francia sztárcsapatnak nem kisebb csodát kellett volna tennie, mint kilenc góllal legyőzni azt a Veszprémet, amely idén öt gólnál nagyobb arányú vereséget nem szenvedett el.

A One Veszprém HC búcsúztatta a PSG-t a BL-ben

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Veszprém Párizsban is ellenállhatatlan volt

Rendkívül magabiztos, lendületes játékkal, támadásban és védekezésben is összeszedetten kezdett a magyar bajnoki címvédő, amely öt perc után már 4-1-re vezetett. A Paris Saint-Germain ugyan Kamil Syprzak vezérletével felzárkózott egy gólra, de az első negyedóra végén már néggyel lépett el a magyar bajnok. Ezt követően 4-0-s sorozatot produkáltak a franciák és hét perccel a szünet előtt kiegyenlítettek (13-13), majd Yahia Omar góljával először a mérkőzésen a vezetést is megszerezték. A hajrá a párizsiaknak sikerült jobban, de a szlovén Gasper Marguc időntúli hétméteresével visszakapaszkodtak a vendégek mínusz kettőre, így 20-18 volt az állás a szünetben.

A második félidőt jobban kezdte a hazai együttes és két gyors góllal ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányának a felét. A folytatásban viszont elkapta a fonalat a Veszprém, el-Szajed óriási találatával előbb egyenlített, majd a vezetést is vissza vette a bakonyi csapat (24-26). A PSG azonban nem adta fel és negyedórával a vége előtt zsinórban lőtt három góllal újra magához vette az előnyt. Az időkérés után a Veszprém ismét betalált, így az utolsó tíz percre egygólos előnnyel fordulhatott. A hajrát ugyan ismét megnyomta a PSG, de a meccset Pesmalbek kiállítása miatt emberhátrányban befejező Veszprém négy perccel a vége előtt ledolgozta kétgólos hátrányát, így végül 35-35-ös döntetlennel zárult a rangadó.

A két csapat 20. egymás elleni BL-mérkőzésén nyolc PSG-siker és tíz Veszprém-győzelem mellett másodszor született döntetlen. A Veszprémre a német bajnok Füchse Berlin vár majd a legjobb nyolc között. A szintén negyeddöntős Szeged ugyancsak német ellenféllel, az SC Magdeburggal találkozik majd, ahol már a négyes döntő lesz a tét.