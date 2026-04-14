A Veszprém–Szeged rangadón a vendégcsapat az első félidőben pontosabb játékkal és stabil kapusteljesítménnyel 14–11-es előnyt épített ki, miközben a Veszprém támadásban sok hibával játszott. A vendégek üres kapus, létszámfölényes támadójátékkal kezdtek, és ezt jól is menedzselték. A fordulás után azonban teljesen megváltozott a játék képe: a hazaiak gyorsítottak, feljavult a védekezésük, és az utolsó negyedórában 8–3-as sorozattal eldöntötték a meccset.

A hétfő esti Veszprém–Szeged után ezúttal a címvédő játékosai örülhettek

A hétgólos veszprémi Ivan Martinovic az M4 Sportnak beszélt arról, hogy az első félidőben gondjaink voltak támadásban: „Sok lövést hagytunk ki, a Szeged pedig kihasználta az esélyt, míg a folytatásban már sokat javultunk védekezésben, és sokkal jobban lőttünk. Könnyebb lövésekhez jutottunk, és megérdemelten nyertünk.”

Veszprém–Szeged: „A második félidőben minden megváltozott”

A hat gólig jutott Ahmed Hesham a fordulópontot így írta le: „A szünetben azt beszéltük a többiekkel, hogy lendületet kell szereznünk. A második félidőben minden megváltozott.” A veszprémi játékos azonban nem állt meg a meccs értékelésénél, rögtön előre is tekintett: „Még mindig maradt bennünk, szombatra emelni tudjuk a színvonalat.”

A hazai vezetőedző Xavier Pascual a klub hivatalos oldalán szintén a különbséget jelentő váltásról beszélt. „A második félidőben a játékunk intenzitása és a hozzáállásunk is változott, ez döntött” – mondta, majd rögtön hozzátette, hogy a következő találkozó egészen más lesz, és „tilos bárkinek is azt gondolnia, hogy ez innen folytatódik”.

A hétfő esti rangadó egyik legérdekesebb tanulsága az volt, hogy a megszólalók szinte kivétel nélkül ugyanabba az irányba mutattak. Pascual arra is utalt, hogy a mérkőzés egy szakaszától kezdve már a folytatás járhatott a fejekben, és csapata sem nyújtott százszázalékos teljesítményt.

Ez a gondolat a játékosoknál is megjelent. Hesham arról beszélt, hogy van még hova fejlődniük, Martinovic pedig azt emelte ki, hogy a második félidő játéka jó alap lehet a folytatásra. A veszprémi oldalon tehát a győzelem ellenére sem lezárt ügyként kezelték a rangadót.