Mindkét magyar csapat sikerrel vette az akadályt a kézilabda Bajnokok Ligájában, és készülhetnek a 2025-2026-os kiírás negyeddöntőjére. Előbb a Pick Szeged búcsúztatta a Kielce-t, majd csütörtökön a ONE Veszprém lépte le a Paris Saint-Germaint.

A Veszprém nyolc góllal ejtette ki a PSG-t

A Veszprém és a Szeged is egy párharcra van a négyes döntőtől

A kézilabda BL-Final Fourban 2022 óta nem volt magyar csapat, a Szegednek pedig soha nem sikerült még eljutnia Kölnbe, ehhez a célhoz tehetnek egy hatalmas lépést a magyar csapatok. A franciákat simán kiejtő Veszprém a Füchse ellen, míg a drámai úton továbbjutó Tisza-partiak a Magdeburg kárára juthatnak be a négyes döntőbe.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) pedig pénteken hivatalossá tette, hogy a bakonyi együttes április 30-án, csütörtökön 18.45-től fogadja a németeket, míg a visszavágót május 6-án, szerdán 18.45-kor rendezik a német fővárosban.

Ezzel szemben a Szeged április 29-én, szerdán 18:45-től fogadja az SC Magdeburg együttesét a PICK Arénában, a párharc második mérkőzését pedig május 7-én, csütörtökön 18:45-től rendezik meg Németországban.

Azonban a magyar BL-csapatokra mindenekelőtt két rangadó is vár, hiszen április 13-án, hétfőn az NB I-ben, míg öt nappal később a Magyar Kupában csap össze a Veszprém és a Szeged.