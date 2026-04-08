A magyar férfi vízilabda-válogatott a hollandok után az olimpiai címvédő Szerbiát is legyőzte 12-10-re a világkupa görögországi divízió I-es tornáján. A magyar válogatott ezzel a győzelemmel bebiztosította első helyét a csoportban, és bejutott a nyári nyolcas döntőbe. A lefújás után a főszereplők értékelték a nem mindennapi diadalt a medence partján.

A vízilabda-válogatott bejutott a nyári nyolcas döntőbe

A magyar vízilabda-válogatott hősei értékeltek

„Nagyon jó meccset játszottunk, az utolsó negyedben kellett volna az elején vagy a közepén még egy gól, amivel meg tudtuk volna törni a szerbek lendületét. A fáradtság jelei mindkét együttesen látszódtak már a végén, a záró negyedben azt hoztuk le, amire szükség volt a győzelemhez” – mondta a magyar szövetségnek Varga Zsolt. A szövetségi kapitány hozzátette, a nehéz helyzetben csak olyan dolgokhoz tudtak hozzányúlni, amiket korábban gyakoroltak. „A válogatott munkája szezonról szezonra, világversenyről világversenyre épül. Ezek a munkák egymásra tevődnek, így ilyenkor tudunk mihez nyúlni” – jegyezte meg a szakember.

„Nagyon kemény meccs volt, a szerbeknek ugyanis rendkívül erős, fizikális játékosaik vannak, de mi a sebességünknek köszönhetően el tudtunk lépni és végül megnyertük a mérkőzést. A végén már emberelőnyöket sem kaptunk, a szerbeket viszont el tudtuk bizonytalanítani a lefordulásainkkal” – nyilatkozta Fekete Gergő.

A kapus Vogel Soma kiemelte, ugyan „nem ugyanaz a két csapat találkozott egymással”, mint Belgrádban, de szerettek volna visszavágni az Európa-bajnokságon elszenvedett vereségekért. „Akármilyen fárasztó ez a sorozat, bele kell állnunk és csak így tudunk hűek maradni magunkhoz és a nemzeti színekhez. Most egy tendenciának látszódik, hogy hiába a nagy előny, a fáradtság miatt talán gyorsabban eltűnik ez” – fogalmazott az FTC kiválósága, aki szerint az utolsó percekben kell koncentráltabbnak lenniük.