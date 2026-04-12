A magyar férfi vízilabda-válogatott három góllal kikapott vasárnap az olasz csapattól a világkupa divízió I-es tornáján, az 1-4. helyért rendezett rájátszás utolsó mérkőzésén, és a negyedik helyen végzett Alexandrupoliban. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a vízilabda válogatottak ausztráliai szuperdöntőjében, így a görögországi végjáték csak a későbbi kiemelésről döntött.

A felső négyesben a magyarok 13-9-es vereséget szenvedtek a világbajnok spanyoloktól, majd 16-10-re kikaptak a házigazda görögöktől. Utoljára az olaszok ellen ugrott medencébe a csapat és a rendes játékidőben elért győzelem a harmadik helyet jelentette volna a vízilabda-válogatottnak.

Belgrád, 2026. január 20. Vigvári Vince (j) és a spanyol Biel Gomila a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Vereséggel zárt a vízilabda-válogatott
A vízilabda-válogatott sokáig tartotta a lépést az olaszokkal

Sokáig szorosan alakult a vasárnapi mérkőzés. Tátrai góljával a magyarok vezettek szűk három perc elteltével, majd jött az olasz válasz. Az első negyedben mindössze ez a két találat született, a másodikban viszont mindkét oldalon négy. Előbb a magyarok kerültek megint előnybe, majd az egyenlítés után az olaszok. Aztán megint kétszer Varga Zsolt együttese vezetett. Öt-ötnél Nagy Ádám négyperces kiállítást kapott, Vogel pedig ötméterest védett.

A harmadik szakaszban sem tudott jó darabig ellépni egyik csapat sem, először az utolsó szünet előtt alakult ki kétgólos különbség az olaszok javára. A záró periódusban sikerült visszajönni 10-9-re, sőt, még ötméterest is dobhattak a magyarok, de ez kimaradt. Az ellenfél viszont belőtte az övét, majd akcióból növelte előnyét, és mivel már csak másfél perc volt hátra, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés - írja az MTI.

A tornáról öt csapat - a spanyol, az olasz, a görög és a magyar, valamint a horvát - jutott ki a Sydneyben július 20. és 26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a második divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező (Alexandrupoli), az 1-4. helyért, 3. forduló:
Olaszország-Magyarország 12-9 (1-1, 4-4, 5-3, 2-1)

gól: Vigvári Vi., Szalai 2-2, Tátrai, Dala, Fekete, Burián, Varga Vi. 1-1

 

