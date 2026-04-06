A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1-4. helyen, az 5-8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek. A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő vízilabda-válogatottak nyolcas döntőjébe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

A vízilabda-válogatott nagy csatában nyert

Varga Zsolt szövetségi kapitány Dala Döme és Szalai Péter személyében rögtön két olyan játékosnak szavazott bizalmat, akik újoncok világversenyen, a keretből pedig Leinweber Olivér és Lugosi Csongor maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság elődöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 15-12-re diadalmaskodtak.

Akárcsak a kontinensviadalon, az első két negyedben rendkívül kiegyenlített csatát vívtak egymással a felek, amelyek a nagyszünetre egygólos görög előnnyel érkeztek (6-7).

A harmadik negyed elején a kapuban Vogel Soma váltotta Csomát, a magyar csapat pedig egy 3-0-s sorozattal fordított. A görögök azonban ezúttal nem szakadtak le végérvényesen, még a játékrész végén egyenlítettek, pedig az FTC világklasszis kapusa még egy ötméterest is hárított (10-10).

A záró negyedben közel három percet kellett várni az első találatra, Varga Zsolt sikeres challenge-e után Vigvári Vince értékesítette az ötméterest, a rivális viszont azonnal válaszolt. Kevesebb, mint két perc volt hátra, amikor Nagy Ádám egy lefordulást váltott gólra, a túloldalon a görögök pedig egy időkérés után a ferencvárosi Sztilianosz Argiropulosz által értékesítették a fórt.

A magyarok 34 másodperccel a vége előtt időt kértek, majd emberelőnybe kerültek, Burián pedig öt másodperccel a dudaszó előtt belőtte a győztes gólt.

„Jónak értékelem a játékot annak alapján, hogy mivel egyik csapat sem tudott néhány edzésnél többet tartani, itt azok fognak érvényesülni, akik kevesebbet hibáznak. Ez ma vissza is igazolódott, ráadásul voltak olyan periódusok, különösen a harmadik negyed, amikor a játék képe kifejezetten jól nézett ki" – értékelt a játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt. ”Utána a negyedikben akadt egy-két hiba, lassabban zártunk vissza néhányszor, de amikor igazán fontos volt, az utolsó percekben megint sikerült nagyon feszessé tenni a védekezést, így tudtuk ennyire izgalmassá tenni a végét. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy sikerült egy nagyon erős görög csapatot itt, a saját uszodájukban legyőzni az első fordulóban".