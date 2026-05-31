A Paris Saint-Germain tizenegyesek után, 4-3-ra győzött az Arsenal ellen, és megvédte címét a legrangosabb európai kupasorozatban. A francia csapat a jelek szerint mindennel elégedett volt, még egy szivecskét is hagytak az üzenet mellett a Bajnokok Ligája-döntő után.

Mit üzent a PSG a Bajnokok Ligája-döntő után?

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos X-oldalán osztott meg egy bejegyzést. A képen a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenete látható.

Azt írták a Puskás Aréna öltözöjében hagyott táblán: „köszönjük, Budapest”. A felirat alá pedig egy szívet is rajzoltak.

Bajnokok Ligája, döntő:

Paris Saint-German – Arsenal (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző

v.: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique

Arsenal: Raya – Mosquera (J., Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta

gól: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)