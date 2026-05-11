Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Moszkvából máris üzentek Kapitány Istvánnak

Ő Szabó Zsófi gyermekének apja? – íme a leleplezés

Mindent eldöntő párharc előtt áll a magyar férfi kézilabda-válogatott: a tét nem kevesebb, mint a jövő évi világbajnoki szereplés. Bánhidi Bence csapatkapitány szerint bár a nisi pokoli hangulat és a kulcsjátékosok hiánya nehezíti a helyzetet, a csapatnak csak egyetlen dologra szabad koncentrálnia, ha le akarja győzni a kemény stílusban játszó ősi riválist.

Bánhidi Bence üzent a nisi pokol előtt
Az első mérkőzést csütörtökön 18 órától Nisben, a visszavágót vasárnap 17.30-tól Veszprémben rendezik. A párharc azért is rendkívül fontos, mert a győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Mindkét csapatnak lesz egy-egy komoly hiányzója, ráadásul mindketten Bánhidi klubtársai Szegeden. A szerb irányító, Lazar Kukic a Veszprémmel szemben hétméterespárbajban elveszített Magyar Kupa-elődöntő első félidejének végén sérült meg: kificamodott a válla, ezért meg kellett műteni. A balátlövő Bodó Richárd térde a Magyar Kupa négyes döntőt megelőző utolsó edzés utolsó percében sérült meg, ezért nem is léphetett pályára a tornán, és a vb-selejtezőt is ki kell hagynia.

„Szerintem nekik is hiányozni fog az irányítójuk, és természetesen nekünk is hiányzik Ricsi játéka, de ezzel együtt kell élni, ilyen az élsport, a sérülések sajnos mindig benne vannak a játékban. Abból kell építkeznünk, ami most itt van, és olyan játékot kell játszanunk” – nyilatkozta hétfőn Felcsúton az MTI-nek a 131-szeres válogatott beálló. Hozzátette: elég nagy lesz a tét a szerbek ellen, ezért most mindenki erre a párharcra összpontosít, és mindenki rendben lesz a csütörtöki és a vasárnapi mérkőzésre.

Tatabánya, 2026. március 21. A magyar csapat tagjai a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkőzés után a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. március 21-én. A világbajnoki selejtezőre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott 30-19-re legyőzte Olaszország csapatát. MTI/Bodnár Boglárka
A magyar férfi kézilabda-válogatott.
Bánhidi szokatlanul sok időt hagyott ki ebben a szezonban: november közepétől március elején térdsérülés miatt nem játszott - ezért felnőtt pályafutása során először távol kellett maradnia az év eleji világversenytől -, később pedig szemsérülés hátráltatta.

„Most már összességében jól vagyok és teljes értékű munkát tudok végezni. Frissebb nem vagyok, de a szezon vége felé, amikor heti két meccsünk van, ez teljesen normális minden játékosnál” – jegyezte meg.

A két csapat legutóbb 2023 januárjában Münchenben, majd 2024 januárjában Zomboron és Szegeden találkozott egymással. Az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen 28-27-es, a szegedi edzőmeccsen 28-23-as magyar siker, a zombori felkészülési találkozón pedig 31-31-es döntetlen született, de Bánhidi szerint azokkal a mérkőzésekkel már nem kell foglalkozniuk.

„Azóta többször is edzőt cseréltek, a keretük is változott, és teljesen más játékot játszanak. Mindig a legfrissebb meccsekből szoktunk készülni, most is így tesszük. Azzal kell foglalkozni, amit most játszanak, és természetesen a saját játékunkkal”

 – szögezte le.

Megjegyezte: ettől függetlenül számolniuk kell a szerbekre jellemző küzdős, kemény stílussal, és azzal is, hogy milyen hangulat fogadja majd őket csütörtökön Nisben, de „úgy érkezünk oda, hogy ezeket félre kell tennünk, és a saját dolgainkkal kell foglalkoznunk”.

A szerb szövetség tájékoztatása szerint az első meccsre akkora az érdeklődés, hogy akiknek nem jut belépőjegy, azok a nisi Cair Sportcsarnok előtt óriáskivetítőn nézhetik majd a találkozót.

 

