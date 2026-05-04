Az OTP Bank-Pick Szeged elküldte, régi-új csapata azonban szerződtette a magyar válogatott kiválóságát. Tíz év után visszatér Tatabányára Bodó Richárd.

Bodó Richárd visszatér Tatabányára

„A magyar válogatott átlövő 2011 és 2016 között Tatabányán pallérozódott, majd innen igazolt a Pick Szeged csapatához, amely időszak alatt a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált” – írja a tatabányai klub hivatalos közösségi oldala.

Bodó természetesem a mostani idényt Szegeden fejezi be, 2026 szeptemberében csatlakozik a Tatabánya keretéhez.

A szurkolók nagyon örültek a válogatott balátlövő érkezésének, a Facebook-poszt alatt számos jókívánságot küldtek Bodónak.

„Gyerünk Ricsi!Jó helyre kerültél!” – írta egy kommentelő. Egy másik pedig így fogalmazott: „nagyon örülök, hogy Tatabánya csapatában folytatja!”. De akadt olyan szurkoló is, aki már konkrétan a Tisza-partiak elleni összecsapásra készíti fel. „Remélem jól megszórod majd a Szegedet. Illetve, érezd magad nagyon jól itt a csapatban. Biztos megfognak becsülni. Rengeteg gólt kívánok neked és sérülésmentes éveket itt Tatabányán.”

A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupasorozatban, 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. A korábbi bányászváros együttese a mostani idényben a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor csapatát, az elődöntőben pedig a bosnyák RK Izvidacot búcsúztatta.

A döntőben az északmacedón GRK Ohrid lesz a Tatabánya ellenfele. Az első meccsét május 23-án vagy 24-én, a visszavágóját egy héttel később rendezik. A keddi sorsoláson derül ki, hogy melyik találkozót játsszák Magyarországon, és melyiket Észak-Macedóniában.