A sorozatban harmadik BL-győzelmére hajtó Ferencváros favoritként várta a keddi mérkőzést, hiszen a két csapat németországi találkozóján már 21-13-ra nyert a Hannover ellen. Nyéki Balázs együttese hazai pályán sem hagyott kétséget afelől, melyik a jobb csapat: a zöld-fehérek már az első negyedben 4-0-ra elléptek, és végig kézben tartották az összecsapást.

Varga Vince két gólig jutott a Ferencváros BL-meccsén

A Ferencváros esélyesként is magabiztosan játszott

A Fradi támadásban és védekezésben is egyértelműen riválisa fölé nőtt. A magyar csapat lendületes kezdése után a Hannover ugyan a folytatásban már eredményesebb volt, de érdemben nem tudta szorossá tenni a mérkőzést.

A hazaiak legeredményesebb játékosa Vigvári Vendel volt, aki négy gólt szerzett. Nagy Ádám háromszor talált be, Argiropulosz, Varga Vince és Vámos Márton pedig egyaránt két-két góllal járult hozzá a sikerhez. De Toro, Fekete, Jansik és Lugosi is feliratkozott a gólszerzők közé.

Az FTC-Telekom Waterpolo negyedről negyedre őrizte, majd tovább növelte előnyét, végül 17-8-ra győzött. A címvédő ezzel ismét jelezte, hogy továbbra is a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb esélyese.

Máltán jöhet a nagy menetelés

Nyéki Balázs csapata jövő szerdán a horvát Mladost Zagrebet fogadja a negyeddöntős kör utolsó fordulójában. A Fradi csak akkor lehet csoportelső, ha újra nyer, miközben a Pro Recco kikap a Hannovertől. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét június 11. és 13. között rendezik Máltán – jelentette az MTI.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 5. forduló:

FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover 17-8 (4-0, 4-3, 4-2, 5-3)

A magyar csapat gólszerzői: Vigvári 4, Nagy Á. 3, Argiropulosz, Varga V., Vámos 2-2, De Toro, Fekete, Jansik, Lugosi.