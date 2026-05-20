A 2027 januárjában esedékes, 32 csapatos világbajnokságra már szinte minden hely elkelt. A selejtezők minden kontinensen befejeződtek, 30 ország válogatottja harcolta ki a részvételt. A maradék két hely sorsáról a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) dönt. A magyar férfi kézilabda-válogatott komoly esélyesként pályázhat az egyik szabadkártyára, hiszen a selejtezőben az egyik legszorosabb eredménnyel maradt alul. A szerbek csupán egy góllal voltak jobbak, összesítésben 61-60-as eredménnyel jutottak ki a vb-re. Az európai selejtezőkben csak egy olyan párharc volt, amely hasonlóan szoros küzdelmet hozott. Lengyelország 56-55-ös összesítéssel ejtette ki Ausztriát. Ugyanakkor Európán kívüli válogatottak is pályáznak az IHF lehetőségére: akár az észak-amerikai bajnokság második helyezettje, Grönland is szabadkártyás lehet.

Kérdéses a szabadkártya sorsa, a magyar férfi kézilabda-válogatott eséllyel pályázik?

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kérdéses a szabadkártya sorsa, a magyar férfi kézilabda-válogatott eséllyel pályázik?

Az IHF nem egy hivatalos, fix pontrendszer alapján osztja ki a szabadkártyát a világbajnokságra. Sajnálatos módon nincs olyan képlet, hogy az „X elért hely egyenlő az automatikus szabadkártyával”. A végső döntést az IHF Tanácsa hozza meg.

A legfontosabb tényezők általában az aktuális sportszakmai erő, a korábbi vb- és kontinenstorna-szereplések, a piaci és kereskedelmi érték, a televíziós elérés, az adott országban a kézilabda népszerűsítése, a sportág fejlesztésének stratégiai értéke, és az adott ország válogatottjának vb-versenyképessége. A gyakorlatban tehát ez félig sportszakmai, félig üzleti-stratégiai döntés.

A két szabadkártyás helyre 10 válogatott pályázhat. Az afrikai 6. és 7. helyezett, Nigéria és Marokkó. A 2027-es németországi vb-re nagy valószínűséggel nem fognak afrikai csapatot meghívni, mivel már öt ország kvalifikált a tornára. Ázsiából négy ország már biztos vb-résztvevő, de pályázhat még az indulásra Dél-Korea (Ázsia 5.) és Szaúd-Arábia (Ázsia 6.) is. Ugyanakkor kicsi az esélye annak, hogy bármelyik is megkapja a szabadkártyát.

Egy Európán kívüli ország maradt, amelynek lehet esélye a vb-indulásra. Az észak-amerikai bajnokság második helyezettje, Grönland is benyújthatja a kérelmet. Az Észak-Amerika és a Karib-térség régiójából egy biztos résztvevője van a vb-nek: az Egyesült Államok. A 2028-as nyári olimpia rendezője 2025-ben szabadkártyát kapott, a soron következő tornára azonban már egyenes ágon jutott ki. Kicsi az esélye annak, hogy Grönland megkapja a szabadkártyát.