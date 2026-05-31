Csaknem húszéves pályafutást zárt le az idény végén Dragana Cvijics. A Fradi legendás beállója bejefezi pályafutását, vasárnap este a Szombathely elleni mérkőzésen ő szerezte az utolsó gólt, majd könnyek között búcsúzott: „soha nem gondoltam, hogy ennyire beleszeretek ebbe a klubba”.

Fotó: Fradi_Nasz Nikolett

Cvijics elköszönt a Fraditól

A szerb válogatott beálló pályafutása során szerepelt a Crvena zvezda, a Krim Mercator Ljubljana, a Buducsnoszt BEMAX, a Vardar, a Krim Mercator Ljubljana, a

CSZKA Moszkva és az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatában. 2013-ban a világ legjobb-, 2018-ban pedig a Bajnokok Ligája legjobb beállójának választották. Világbajnoki ezüstérmes, 2-szeres BL-győztes, 3-szoros Magyar Kupa-győzte és több országban is megnyerte a bajnoki küzdelmeket.

„Egész karrierem alatt úgy gondoltam magamra, mint valakire, aki egyszerűen csak sportol, mert szereti. Ahogy mások is bemennek dolgozni, mert szeretik a munkájukat” — ecsetelte a Fradi hivatalos oldalán arra a kérdésre, miért nem szeretett volna a pályafutásához illő, nagy búcsúztatót. „És amikor valaki abbahagyja, abból általában nem lesz nagy esemény. Én csak megpróbáltam a lehető legjobbat kihozni magamból, és boldog vagyok, ha a pályán kívül is tudtam segíteni valakinek. Ha valaki motivációt kapott abból, ahogy harcoltam, esetleg egy órára el tudta felejteni a problémáit, mert örömet szereztünk neki a játékunkkal, vagy ha egy gyerek miattam kezdett el kézilabdázni, az nekem talán még többet jelent, mint egy Bajnokok Ligája-győzelem.”

Cvijics rengeteg emléket visz magával a Fradiból. Sok nagy meccset játszott, különleges pillanatokat élt át a Népligetben. Elmondta, néha visszanézi a videókat és a képeket az előző évekből, és rádöbben, milyen erősek is voltak valójában abban az időszakban.

„Magammal viszem, hogy soha nem szabad feladni, a végsőkig kell harcolni. Ez bennem is mindig megvolt, de amikor ide kerültem, megerősítést kaptam arra, hogy ez a helyes út. Biztos vagyok benne, hogy ez mindig a második otthonom marad, talán a legfontosabb dolog, hogy érzem, hogy bármikor visszajöhetek ide, és újra boldog lehetek, akár csak néhány órára is, ugyanazt érezve, mint amikor itt játszottam” — vélekedett a beálló.

