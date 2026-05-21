A Fradi női kézilabdacsapata azt már korábban bejelentette, hogy többek között Dragana Cvijics szerződését sem hosszabbítja meg, s most az is eldőlt, hogy szerb válogatott klasszis hivatalosan is befejezi a pályafutását.

Dragana Cvijicset négy éve szerezte meg a Fradi

Nem lép többe pályára a Fradi szerb klasszisa

Dragana Cvijics a Crvena zvezdában kezdte pályafutását, majd több csapatot megjárva végül a CSZKA Moszkvánál kötött ki, ahonnan 2022-ben megszerezte a Ferencváros. A 36 éves beálló ugyan nem nyert Bajnokok Ligáját a zöld-fehérekkel, de a Podgoricában igen, ott 2012-ben és 2015-ben is magasba emelhette a serleget.

„Kedves kézilabda! Eljött az idő, hogy lezárjam életem egy nagyszerű és különleges fejezetét. A pályán töltött hosszú évek után úgy döntöttem, hogy befejezem a pályafutásomat − írta Instagram-oldalán a 110-szeres szerb válogatott Cvijics. − Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat mindarra, amit a kézilabda adott nekem – az egész életre szóló barátságokat, a felbecsülhetetlen élményeket, az emlékezetes győzelmeket, de azokra a vereségeket is, amelyekből sokat tanultam. Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben.

A kézilabda nem csupán egy sport volt számomra – az életem, a szenvedélyem, és egy olyan részem, amely örökre a szívemben marad. Bár búcsút veszek a pályától, az emlékek, az érzelmek és a sport iránti szeretet örökre megmaradnak. Köszönöm mindent. Találkozunk az új pozíciómban.”

Cvijics a Fradival egyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, míg a BL-ben ezüstérmes lett.