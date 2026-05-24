A Fradi férfi vízilabdacsapata ebben az idényben megnyerte a Magyar Kupát, a bajnoki döntőben pedig szintén az EPS-Honvéd ellen ugrott medencébe. A sorozatban ötödik bajnoki címére hajtó zöld-fehérek a papírforma szerint 13-9-re be is húzták a párharc első mérkőzését, ám Nyéki Balázs szerint nem volt ez olyan könnyű menet.

Nyéki Balázs nem volt elégedett a Fradi győzelme után

Saját csapatát kritizálta a Fradi edzője

Nyéki szerint a szombati eredmény a Honvéd érdeme és a Ferencváros kritikája.

Botrányosan játszottunk”

De összességében nyertünk, a védekezés hellyel-közzel rendben volt. Nem gondolom, hogy nagy baj lenne, de magunkba kell nézni, mert ez gyenge teljesítmény volt. Ki kell tisztítani a fejeket és kijavítani a hibákat. Felkészültünk a Honvédra, inkább azt mondom, hogy mi voltunk fegyelmezetlenek, pontatlanok, bár ellenük mindig más játszani, mert nem szimpla vízilabdát játszik. Remélem, ez a meccs volt a legnehezebb, mert ennél csak jobban tudunk játszani, magasan a szezon leggyengébb teljesítménye volt nálunk” − idézte a Magyar Nemzet Nyékit.

A kritikához csatlakozott a három gólig jutó Vigvári Vendel is, aki szerint a kezdés volt kifejezetten rossz, de egyébként izgalmasnak találta a döntő első mérkőzését.

„Elöl feljavultunk, és igazából hátul is, mert nem kezdtünk igazán jól. Éreztem némi megilletődöttséget a csapaton, de nem gond, mert tudtuk, ha csináljuk a melót, kinyílhat a mérkőzés. Örülök, hogy ilyen izgalmas volt, belülről is élveztem így, a vízilabdának is jót tesz.

Nem volt idegőrlő a Honvéd védekezése, lőttünk egy-két gólt belőle, Csoma is nagyokat védett. Lövésekben voltak fegyelmezetlenségek, kellett volna egy kis lazaság is, hogy beleálljunk, de ezek ma nem jöttek ki jól, de ezen dolgozunk.”

A döntő második mérkőzését szerdán játsszák a Tüskecsarnok uszodájában.