Mindig igazi ünnepnap a kézilabda rajongók számára, amikor a női mezőnyben összecsap egymással a Győri ETO és a Ferencváros. A hazai mezőnyből egyértelműen kiemelkedő duó (a bajnoki tabella első két helyezettje) szombaton délután a női Magyar Kupa elődöntőjében találkozott most egymással. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, 30 percet követően 17-15-ös győri vezetéssel mehettek el a felek a szünetre.

A Győri ETO ellen nem volt a Fradinak ellenszere

A Győri ETO a második félidőben varázsolt a Fradi ellen

Majd a pihenőt követően jött az első nyolc perc és vele együtt a győri varázslat. 22-15-re rohanták le a ferencvárosiakat, akik nem tudtak mit kezdeni ekkor az ellenfelükkel. Ráadásul nem csak a támadások voltak rendben, Szemerey Zsófi hátul heteseket védett, de általánosságban is kiváló formában óvta a győri kaput a válogatott játékos. A hétgólos különbséget nem tudták innentől kezdve a fővárosiak ledolgozni, az 55. percben például már nyolccal is mentek a győriek a meccsen, hiába kérte egyik időt a másik után a budapestiek trénere. A végeredmény végül szorosabb lett (az utolsó öt percben nem voltak finoman szólva sem eredményesek a Fradi kapuja előtt), 32-28 lett a Győrnek, így elsőként ők jutottak be a Magyar Kupa döntőjébe szombaton.

A Győr nagyot megy idén is, a Magyar Kupa döntőjébe is bekerült (összességében 21. alkalommal már a történetük során), vezeti az NB I-et és a budapesti Bajnokok Ligája Final4-ban is jelenése lesz, méghozzá majd a Brest ellen először.