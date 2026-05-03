A bronzérmet az FTC-Rail Cargo Hungaria szerezte meg, miután a helyosztón a Mosonmagyaróvárt. Az női kézilabda Magyar Kupa aranyérme a Győri ETO csapatához került, a döntőben simán győzték le a DVSC-t.
Megsemmisítette ellenfelét a Győri ETO
Az ETO a szombati elődöntőben a legutóbbi négy kiírásban diadalmaskodó Ferencvárost ütötte el a fináléba kerüléstől, sikerével pedig - fővárosi riválisát beérve az örökrangsor élén - immár 16-szoros kupagyőztesnek vallhatja magát.
A Győr játszotta az első elődöntőt szombaton, így játékosainak több idő állt rendelkezésükre a regenerációra, mint a hajdúsági kézilabdázóknak, az ETO ráadásul lehengerlő formában érkezett a tatabányai négyes döntőre. Ugyanakkor intő jel lehetett számára, hogy a Debrecen januárban 31-30-ra le tudta győzni vendégként a BL csoportkörében, igaz, három nappal később ugyanott 39-22-re a Győr nyerte az egymás elleni bajnokit. A kisalföldi csapat sorozatban a 22. kupadöntőjében volt érdekelt, és 2021 után nézett farkasszemet ismét a fináléban a DVSC-vel, akkor 29–23-ra kerekedett felül.
Labdaszerzés utáni két gyors ETO-góllal indult a találkozó, majd sorozatban három hajdúsági találatot láthatott a közönség. Mindkét együttes jól védekezett, míg támadásban egyaránt több volt a hiba, 12 perc elteltével 5-4-re a Győrnél volt az előny. Hatadou Sako sorozatban három hajdúsági lövést hatástalanított, a Győr pedig 7-4-es előnyre tett szert. Az első félidő derekán egymást követő négy támadás is hétméteressel zárult, majd a győri szurkolók a francia kapusukat éltették, miután két kézzel lehúzott egy ziccert.
A zöld-fehérek két-három találattal vezettek az első játékrész második felének jelentős részében, ám a hétmétereseit hibátlanul értékesítő Alicia Toublanc vezetésével látótávolságban maradt a Debrecen. A Győr - amelynél Bo van Wetering gyors gólok sorát szállította - előnye két találat volt a szünetre. A pihenő alatt a játékosok videóüzenetben köszöntötték édesanyjukat anyák napja alkalmából. A második félidő elején bő hét perc alatt hét góllal meglépett a 4-0-s sorozatot produkáló ETO (24-17), a fordulás után a - sérülések miatt több fontos játékosát is nélkülözni kénytelen - DVSC többet rontott támadásban, mint korábban.
Dione Housheer, Bruna de Paula és Sako is remekelt a kisalföldieknél, 44 perc pergett le, amikor csapata kilencgólos hátrányánál harmadszor is időt kért Szilágyi Zoltán vezetőedző (29-20). A játékmegszakítás nem segített, a következő győri támadásnál rászámolhatott a riválisra a kisalföldi szurkolótábor, majd felharsant a "játszik az ETO" rigmus.
Sako a 49. percben hétméterest hárított - ez volt az első kihagyott büntető a találkozón -, csapata pedig tartotta a tíz találat környéki különbséget. A záró tíz perce így már nem maradt kérdés: 16. alkalommal is megnyerte a Magyar Kupát a Győr. A végjáték krónikájához tartozik, hogy Petrus Mirtill egy ütközés után saját lábán, de fájdalmas arccal jött le a pályáról.
Hatadou Sako 15 védéssel járult hozzá a trófea elhódításához. A debreceni Jessica Ryde hét, Adrianna Placzek pedig két lövést hárított.
Török Bódog Magyar Kupa négyes döntő, döntő:
Győri Audi ETO KC-DVSC Schaeffler 37-26 (16-14)
gólszerzők: Housheer 10, Van Wetering 8, Jörgensen 4, De Paula, Stanko 3-3, Hovden, Elver, Dahl, Hagman 2-2, Dulfer 1, illetve Toublanc 9, Hámori, Csernyánszki 4-4, Tóvizi, Petrus, Thorleifsdóttir 2-2, Ivancok-Soltic, Vámos M., Grosch 1-1
lövések/gólok: 52/37, illetve 50/26
gólok hétméteresből: 7/7, illetve 8/7
kiállítások: 12, illetve 4 perc
Megküzdött a bronzért a Fradi
Sérülésektől tizedelt együttesek csaptak össze a bronzéremért a tatabányai Multifunkcionális Csarnokban: akárcsak egy nappal korábban, a Ferencváros 14, míg a Mosonmagyaróvár 13 játékost nevezett a lehetséges 16 helyett. Az előző két kiírásban negyedik Mosonmagyaróvár az első kupaérméért harcolt, ugyanakkor helyzetét nehezítette, hogy a hétvégén érdekelt négy csapat közül a legkevesebb ideje volt a két találkozó között.
Az első percek nem a védelmekről és a kapusokról szóltak, alig zárult gól nélkül támadás. Egy négyes mosonmagyaróvári sorozatot még az sem tudott megakasztani, hogy a labda ritkán látható módon magasan a kapu mögötti hálóba ragadt, Tóth Gabriella azonban visszaszerezte a játékszert. Ebben a periódusban pontatlanabbá váltak a befejezések a legutóbbi négy kiírás győztese, a Ferencváros oldalán, az MKC pedig 9-6-ra ellépett. A fővárosiak egy 4-0-s periódus végén visszavették a vezetést (11-10), a kiegyenlített első félidő után pedig egy találat volt az előnyük.
A fordulást követően rövid idő leforgása alatt négygólos különbséget alakított ki az FTC (24-20), mire a mosonmagyaróvári publikum azt kérte a kedvencektől, hogy harcoljanak. A Ferencváros javuló védekezése több mosonmagyaróvári hibát és könnyed zöld-fehér találatokat eredményezett, a záró húsz percbe 26-21-gyel léptek a felek. A végjátékhoz közeledve az MKC egyre kevésbé találta meg az ellenszert a fővárosiak játékára, akik 29-21-re távolodtak el. Utolsó energiatartalékait mozgósítva a feszesebb védekezésre váltó Mosonmagyaróvár egy négygólos sorozattal megfelezte lemaradását, az utolsó öt percbe lépve pedig már csak három találat volt a ferencvárosi fór (31-28). Az FTC végül négy góllal felülkerekedett, így megnyerte a helyosztót.
A bronzérmet érő sikerhez a mezőny legjobbjaként Simon Petra nyolc, Hársfalvi Júlia hat, Klujber Katrin öt góllal, Böde-Bíró Blanka 12, Janurik Kinga egy védéssel járult hozzá. A Mosonmagyaróvárból Csatlós Csenge 11 lövést hárított, Stranigg Zsófia hatszor, Laetitia Quist és Pipy Wolfs egyformán ötször volt eredményes.
Török Bódog Magyar Kupa négyes döntő, bronzmérkőzés:
FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson Mosonmagyaróvári KC 34-30 (19-18)
lövések/gólok: 53/34, illetve 48/30
gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4
kiállítások: 6, illetve 6 perc
Az eddigi MK-győztesek:
16-szoros: Ferencváros (Spectrum-FTC, FTC-Polgári Bank, Herz-FTC, FTC-Rail Cargo Hungaria), Győri Audi ETO KC (Győri Graboplast ETO KC)
12-szeres: Vasas SC
5-szörös: Debrecen (DMVSC, DVSC), Dunaújváros (Dunaferr SE)
3-szoros: Bp. Spartacus SC
2-szeres: Vörös Lobogó Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész
1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Bp. Szikra, Goldberger SE, Építők KC (Hargita KC)