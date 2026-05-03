A bronzérmet az FTC-Rail Cargo Hungaria szerezte meg, miután a helyosztón a Mosonmagyaróvárt. Az női kézilabda Magyar Kupa aranyérme a Győri ETO csapatához került, a döntőben simán győzték le a DVSC-t.

Megsemmisítette ellenfelét a Győri ETO

Az ETO a szombati elődöntőben a legutóbbi négy kiírásban diadalmaskodó Ferencvárost ütötte el a fináléba kerüléstől, sikerével pedig - fővárosi riválisát beérve az örökrangsor élén - immár 16-szoros kupagyőztesnek vallhatja magát.

A Győr játszotta az első elődöntőt szombaton, így játékosainak több idő állt rendelkezésükre a regenerációra, mint a hajdúsági kézilabdázóknak, az ETO ráadásul lehengerlő formában érkezett a tatabányai négyes döntőre. Ugyanakkor intő jel lehetett számára, hogy a Debrecen januárban 31-30-ra le tudta győzni vendégként a BL csoportkörében, igaz, három nappal később ugyanott 39-22-re a Győr nyerte az egymás elleni bajnokit. A kisalföldi csapat sorozatban a 22. kupadöntőjében volt érdekelt, és 2021 után nézett farkasszemet ismét a fináléban a DVSC-vel, akkor 29–23-ra kerekedett felül.

Labdaszerzés utáni két gyors ETO-góllal indult a találkozó, majd sorozatban három hajdúsági találatot láthatott a közönség. Mindkét együttes jól védekezett, míg támadásban egyaránt több volt a hiba, 12 perc elteltével 5-4-re a Győrnél volt az előny. Hatadou Sako sorozatban három hajdúsági lövést hatástalanított, a Győr pedig 7-4-es előnyre tett szert. Az első félidő derekán egymást követő négy támadás is hétméteressel zárult, majd a győri szurkolók a francia kapusukat éltették, miután két kézzel lehúzott egy ziccert.

Hatadou Sako (szemben), a Győr kapusa és Kristin Thorleifsdóttir, a DVSC játékosa a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa döntőjében.

A zöld-fehérek két-három találattal vezettek az első játékrész második felének jelentős részében, ám a hétmétereseit hibátlanul értékesítő Alicia Toublanc vezetésével látótávolságban maradt a Debrecen. A Győr - amelynél Bo van Wetering gyors gólok sorát szállította - előnye két találat volt a szünetre. A pihenő alatt a játékosok videóüzenetben köszöntötték édesanyjukat anyák napja alkalmából. A második félidő elején bő hét perc alatt hét góllal meglépett a 4-0-s sorozatot produkáló ETO (24-17), a fordulás után a - sérülések miatt több fontos játékosát is nélkülözni kénytelen - DVSC többet rontott támadásban, mint korábban.