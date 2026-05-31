Az már korábban biztossá vált, hogy a női kézilabda NB I küzdelmeit megnyerte Per Johansson csapata. A kupát ugyanakkor a vasárnapi utolsó, NEKA elleni mérkőzés után emelhette magasba Győri ETO.

Jól hangolt a BL négyes döntőre a Győri ETO

Fotó: PEKA ROLAND, Győri ETO

Minden mezőnyjátékos, így a szülés után visszatérő Győri-Lukács Viktória is betalált, Kristina Jörgensen hét találattal csapata legeredményesebb játékosa volt. A Győri Audi ETO KC 42—24-re győzött a NEKA ellen hazai pályán.

Igy emelte magasba a trófeát a Győri ETO:

Az ezüstérmes FTC-Rail Cargo Hungaria 39—22-re győzte le a Szombathelyt. Pályafutása utolsó meccsén lépett pályára Dragana Cvijics - a klasszis beálló nyolc góllal zárta karrierjét. A bronzérmes DVSC szintén 39—22-es győzelmet aratott, míg a negyedik helyen végző Esztergom 37—23-ra győzte le a Vasast.

Fordulókkal korábban biztossá vált, hogy a Kozármisleny és a Dunaújváros búcsúzik az élvonaltól. A következő, 2026/2027-es kiírásban a másodosztály bajnokaként az MTK Budapest, másodikként az egri Eszterházi SC jutott fel az NB I-be.

A Győri Audi ETO KC a jövő hétvégén az MVM Domeban lép pályára a Bajnokok Ligája négyes döntőjében Budapesten.

A női kézilabda NB I végeredménye:

1. Győri Audi ETO KC 26 25 1 0 974-613 51 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 26 24 1 1 911-635 49

3. DVSC Schaeffler 26 22 0 4 862-611 44

4. MOL Esztergom 26 18 2 6 850-679 38

5. Váci NKSE 26 16 1 9 780-706 33

6. Alba Fehérvár KC 26 14 1 11 714-671 29

7. Kisvárda Master Good SE 26 12 0 14 672-730 24

8. Motherson Mosonmagyaróvári KC 26 10 3 13 719-729 23

9. Moyra-Budaörs 26 9 3 14 707-751 21

10. Vasas SC 26 7 3 16 699-763 17

11. Szombathelyi KKA 26 7 3 16 717-818 17

12. NEKA 26 6 0 20 649-827 12

13. Kozármisleny KA 26 2 0 24 605-890 4 – kiesett

14. Dunaújvárosi Kohász KA 26 0 2 24 547-983 2 – kiesett