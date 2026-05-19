Hanga Ádám menedzsere, Lóránt András az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a 37 éves kosárlabdázó mentálisan és fizikálisan is nagyszerű állapotban van. A játékos előtt több lehetőség is nyitva áll: maradhat jelenlegi klubjánál, a Joventut Badalonánál, de más spanyol élvonalbeli csapatoktól is érkezett megkeresése.

Óriási szenzáció lenne, ha Spanyolországból Hanga Ádám hazatérne az NB I-be

Hanga Ádám Spanyolországban maradhat, de a hazatérés is szóba kerülhet

A végső döntésben ugyanakkor nem kizárólag szakmai szempontok játszanak szerepet. Hanga a feleségével közösen mérlegeli, mi lenne a legjobb a család számára: folytassák-e az életüket Spanyolországban, vagy hazatérjenek Magyarországra.

Magyar tehetség az NCAA legmagasabb szintjén

Az interjúban szóba került a Sopron KC 19 éves kosárlabdázója, Flasár Zalán is, aki ősztől Texasban, a houstoni Rice University csapatában folytatja pályafutását. Az egyetem az amerikai egyetemi bajnokság, az NCAA legmagasabb szintjén, a divízió I-ben szerepel.

Lóránt András szerint Flasár az egyik legjobb akadémiai amerikai egyetemre jutott ki. Mint elmondta, amikor először egyeztettek a csapattal, nyolc edző volt jelen, ami jól mutatja, mennyire komolyan számolnak a magyar játékossal.

Filipovity Péter iránt is van érdeklődés

A beszélgetésben a súlyos térdsérülése után lábadozó válogatott kosárlabdázó, Filipovity Péter jövője is terítékre került. A játékos iránt több klub is érdeklődik, így a felépülését követően várhatóan több lehetőség közül választhat majd.