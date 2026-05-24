A jégkorong-világbajnokság számomra egy óriási lehetőség, méghozzá arra, hogy olyan embereket is megkeressek személyesen egy-egy interjúra, akiket normál esetben maximum online vagy telefonon érhetnék el. Már ha egyáltalán ez összejönne. Zürichben azonban elég néha az, hogy az ember nem rest végig bogarászni a válogatottak edzéstervét a hoki-vb csoportmeccsei alatt, és utána veszi a fáradtságot és végig áll a kinti 25-28 fok után a benti edzőpályán a 10-15 fokban egy 1-1,5 órás edzést. Én végül ezt tettem, bár megjegyzem, elég vicces lehetett volna egy külső szemlélőnek, amint lát engem nagy kabátban és sapkában vacogni, mellettem három méterrel meg a finn gyúró ült pulóverben és rövidnadrágban. Az edzés végén aztán Mikko Manner odafordult felém és megkérdezte, „Te most végig engem vártál itt egyedül?” Mondtam, hogy „Persze”, ezután intett, hogy akkor beszéljünk.
A hoki-vb-n eddig remekelnek a finnek
A világbajnokságon Svájc mellett Finnország az egyetlen csapat, amelynek tökéletes a mérlege öt fordulót követően. Mit gondol, mi a titka annak, hogy Finnország még veretlen?
Nagyszerű csapatunk van, amelyet kiváló játékosok alkotnak. Ráadásul Finnország egyik erőssége volt mindig is az, hogy jó a csapatjátéka. Ez annak is köszönhető, hogy a hokisok igazán elkötelezettek, egymásért játszanak, és a taktikai gondolkodásmód is olyan, hogy lehetőséged van bárkit legyőzni, minden egyes meccsen.
Tehát a csapatkohézió az egyik nagy erősségük?
Igen, például az, ahogyan együtt játszunk, az öt emberes támadás, az öt emberes védekezés, az okos sorváltás és hasonlók, valamint ezzel együtt jó a kémia, és akkor még vannak ügyes játékosaink is a megfelelő szerepekkel.
A kémia szó kapcsán, ez a közös edzőtáboroknak köszönhető?
Ez már elég fiatalon elkezdődik, ahogy összekapcsolod ezt a szenvedélyt és ezt a kémiát a finn válogatottsággal. Már gyerekként átérzed mindezt, megismered a többieket, akikkel később is majd együtt játszhatsz, és amikor felnősz, ez az álom, a valóra vált álom, hogy képviseled a hazádat, és minden játékos, aki idejön, igazán, nagyon fontos a csapat számára.
Ha nem tévedek, 2016 óta a finn válogatott mellett dolgozik segédedzőként.
Igen. Már 10 éve.
Melyek a legszebb emlékei ebből az időszakból?
Huh, rengeteg nagyszerű emlékem van az elmúlt tíz évből. Megnyertük az olimpiai aranyérmet, majd a világbajnokságot is 2019-ben, úgy, hogy nagyon esélytelen csapat voltunk. Ekkor sok játékosunk volt a keretben a finn bajnokságból, és így is legyőztük Kanadát a döntőben, meg előtte Oroszországot az elődöntőben úgy, hogy mindkét csapatban sok volt akkor az NHL-es. Aztán 2022-ben, ugyanabban az évben, amikor olimpia volt, hazai pályán nyertünk világbajnokságot. Természetesen a hosszabbításos győzelem a vb-döntőben Kanada ellen valami egészen különleges élmény volt. A finn csapatról azt mondhatom, olyan, mint egy nagy család, minden stábtag, játékos támogatja egymást.
Idén februárban pedig olimpia volt, nagyszerű tornát zártunk, bronzérmesek lettünk. Szóval természetesen ezek az emlékek jönnek először elő a fejemben. Egyébként ezek a tornák rendkívül hosszúak, és a különbségek az élmezőnyben meg egészen kicsik, így soha nem tudhatod, ki fog nyerni, kell hozzá egy kis szerencse is.
Persze az mindig különleges emlék, különleges érzés, ha nyersz valamit, de akkor is, amikor veszítesz, néha veszíteni is kell, mert ilyen az élet, szóval még akkor is lehet jó emlékeket felidézni az utolsó meccs után.
Le tudná írni, hogy segédedzőként pontosan mi a szerepe, a feladata ezen a világbajnokságon?
Ezen a vb-n a védőinket támogatom. Jussival, aki a jégen volt az imént velünk az edzésen, a védők munkáját segítjük, az emberhátrányos helyzetek levédekezését. Aztán persze a többi edzővel összeülve mindenki segíti a másik munkáját, hogy felépítsük az öt az öt elleni játékot is.
Ahogy ezt így elmesélte, kicsit olyan ez az egész, mintha sakkozna az ember.
Igen, pontosan olyan. Rendkívül jó képességű csapatok ellen kell jégre szállni, amelyeket csupa jó képességű hokis alkot. Edzőként azt kell, nézni, hogy mintegy megfigyelőként megpróbálod a legjobb játékosokat a megfelelő helyre rakni a gépezetben. Játékosként pedig tudnod kell, hogy képes vagy a saját dolgodat nagyon intenzíven csinálni, és tudnod kell, hogyan kell védekezned, melyik területet kell védened ebben a felgyorsult játékban. Saját magadra koncentrálsz, és tiszteletben tartod az ellenfél erősségeit.
Több évtizede már, hogy az élete a jégkorong körül forog, előbb játékosként, majd edzőként. Hogy látja a sportág fejlődését?
Totális jégkorong lett, öt ember támad, majd rögtön öt ember védekezik, aztán újra és újra, és mindezt nagyon gyorsan. Korábban még jobban szétváltak a szerepek, a csatárok támadtak, aztán jöhetett a védekezés. Most meg oda-vissza pörög a játék, figyeled a korongot, a sorváltás mostanra sokkal fontosabb lett, mint azelőtt. Tudnod kell, mikor ugrasz a jégre, és azt is, hogy akkor mi a helyzet a pályán, például mi vagyunk lendületben, vagy éppen itt az ideje, hogy megpróbáljuk megváltoztatni az ő lendületüket és hasonlók.
Szóval nemcsak a korcsolyával kell gyorsnak lenned, hanem fejben is. Természetesen rendelkezned kell alapvető készségekkel, képességekkel, meg alapvető fizikai erőnléttel is. Szóval olyan készségekkel, mint a pakk kezelés, lövés, passzolás, korcsolyázás és kell az erőnlét is. De a legfontosabb, hogyha nincs jégkorong IQ-d, akkor nem érheted el a legmagasabb szintet, maximum eggyel alatta játszhatsz.
Rendben kell, legyél a fejedben: hogyan érted a játékot, hogyan kezeled az érzelmeidet, hogyan kezeled a mentális állapotod egy olyan játék után, amelyben talán hibázol, de újra be kell szállnod a következő cserénél, és meg kell találnod a módját annak, hogy magabiztosan játssz, szóval ezek a dolgok a legfontosabbak.
A mentális faktornál maradva, egy edzőnek most már sokszor pszichológusnak meg egyfajta apa figurának is kell lenni?
Azt hiszem, a legfontosabb dolog számunkra a finn jégkorongban az, hogy bárki is légy, játékos, edző, a stáb bármely más tagja, képesnek kell lenned önmagadnak lenni. Tudod, hogy nem kell bármi másnak lenned, mint ami vagy, szóval, ha csendes srác vagy, rendben van, nem kell hangoskodnod, és ugyanígy, ha hangos, vicces vagy, nem kell, megváltozz. Persze vannak pillanatok, amikor egy megbeszélésre, a meccsre vagy az edzésre koncentrálunk. Amúgy mindenkinek éreznie kell, hogy szeretve és tisztelve érzi magát, és így akkor, amikor együtt játszanak a különböző emberek, a kémia mindig elég jól működik. Ezért lehetünk egy igazán jó csapat.
Végül térjünk rá a szurkolókra. Már korábban jégre szálltak a magyarok ellen itt a vb-n, mit szólt a szurkolóikhoz?
Egyszerűen nagyszerűek voltak. Nekem a jégkorong a legnagyobb szerelmem, a szenvedélyem, nem a munkám, így mondhatjuk, hogy nem is dolgozok. Amíg nem lettem edző, magam is szurkoló voltam, a finn csapaté. Most már edzőként vagyok itt, de persze ismerem az érzést, milyen ott lenni a táborban és szurkolni a tieidnek, és persze azt is tudom, hogy mekkora anyagi és egyéb áldozatokkal jár az, hogy kövesd a kedvenceidet a tornákra.
Rendkívül tiszteljük az összes szurkolót, természetesen a magyar szurkolókat is, nagyszerűek és a többi nemzet szimpatizánsai is azok, mindenkire szükségünk van a hokiban. Egyébként Finnországban dolgozom vezetőedzőként a válogatott mellett klubszinten, ott most vannak jó magyar játékosok, akik a ligánkban játszanak: Sebők és Galló, és a fiatal srác, Horváth a Jukuritban, ők mind nagyon jók, kiválóan passzolnak és hokiznak.
Galló egyébként néhány napja hazament, mert szombaton megszületett az első gyermeke.
Nem tudtam, de gratulálok neki az egész finn csapat nevében.