A jégkorong-világbajnokság számomra egy óriási lehetőség, méghozzá arra, hogy olyan embereket is megkeressek személyesen egy-egy interjúra, akiket normál esetben maximum online vagy telefonon érhetnék el. Már ha egyáltalán ez összejönne. Zürichben azonban elég néha az, hogy az ember nem rest végig bogarászni a válogatottak edzéstervét a hoki-vb csoportmeccsei alatt, és utána veszi a fáradtságot és végig áll a kinti 25-28 fok után a benti edzőpályán a 10-15 fokban egy 1-1,5 órás edzést. Én végül ezt tettem, bár megjegyzem, elég vicces lehetett volna egy külső szemlélőnek, amint lát engem nagy kabátban és sapkában vacogni, mellettem három méterrel meg a finn gyúró ült pulóverben és rövidnadrágban. Az edzés végén aztán Mikko Manner odafordult felém és megkérdezte, „Te most végig engem vártál itt egyedül?” Mondtam, hogy „Persze”, ezután intett, hogy akkor beszéljünk.

A hoki-vb egyik legjobb csapata a svájci mellett a finn

Fotó: Ukka-Pekka Moilanen

A hoki-vb-n eddig remekelnek a finnek

A világbajnokságon Svájc mellett Finnország az egyetlen csapat, amelynek tökéletes a mérlege öt fordulót követően. Mit gondol, mi a titka annak, hogy Finnország még veretlen?

Nagyszerű csapatunk van, amelyet kiváló játékosok alkotnak. Ráadásul Finnország egyik erőssége volt mindig is az, hogy jó a csapatjátéka. Ez annak is köszönhető, hogy a hokisok igazán elkötelezettek, egymásért játszanak, és a taktikai gondolkodásmód is olyan, hogy lehetőséged van bárkit legyőzni, minden egyes meccsen.

Tehát a csapatkohézió az egyik nagy erősségük?

Igen, például az, ahogyan együtt játszunk, az öt emberes támadás, az öt emberes védekezés, az okos sorváltás és hasonlók, valamint ezzel együtt jó a kémia, és akkor még vannak ügyes játékosaink is a megfelelő szerepekkel.

A kémia szó kapcsán, ez a közös edzőtáboroknak köszönhető?

Ez már elég fiatalon elkezdődik, ahogy összekapcsolod ezt a szenvedélyt és ezt a kémiát a finn válogatottsággal. Már gyerekként átérzed mindezt, megismered a többieket, akikkel később is majd együtt játszhatsz, és amikor felnősz, ez az álom, a valóra vált álom, hogy képviseled a hazádat, és minden játékos, aki idejön, igazán, nagyon fontos a csapat számára.