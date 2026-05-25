A zürichi aréna mellett pár száz méterrel található az itteni hivatalos szurkolói zóna, amelyben, ahogy korábban is leírtam, tényleg minden a jégkorongról szól. A hoki-vb alatt a szurkolók sokszor itt melegítenek be evéssel-ivással, vagy különböző játékokkal a meccsek előtt, illetve, akinek már nem jutott jegy, az az itteni óriás sátorban a sörpadokon helyet foglalva is nézheti sokadmagával a mérkőzéseket. Mint minden világeseményen a sport háza táján, természetesen a jégkorongosok berkein belül is sokan döntenek úgy, hogy válogatott mezt viselve, vagy egyéb módon adják a többiek tudtára, kinek is szurkolnak. Azt kell, mondjam, a magyar szurkolókra ez ügyben sem lehet itt panasz.

A hoki-vb cukiság versenyének győztesei

Fotó: Zámbó István, Origo

A hoki-vb mindenhonnan vonzotta a magyarokat

A fenti képen látható család Tirolból érkezett, a fotón szereplő csöppség pedig igazán korán kezdi a hoki iránti rajongást, ugyanis még csak három hónapos, tényleg illik még rá bőven a kisbaba kifejezés. Nem ők voltak az egyetlenek, akik nem Magyarországról érkeztek, a lenti társaság tagjai Prágából és Salzburgból érkezve találkoztak itt, hogy megnézzék a jégkorong-válogatottat. Természetesen jöttek szép számmal otthonról is, az egyik nap a stadionból hazafelé a villamoson belefutottam két családba, akik folyamatosan követik a hokisokat, a tavalyi vb-n is ott voltak és már a 2027-es németországi kalandot is tervezték a zürichi zötykölődés közben.

Ketten Prágából, ketten Salzburgból érkeztek szurkolni a magyar csapatnak

Fotó: Zámbó István, Origo

A magyar válogatott vasárnap játék nélkül is ünnepelhetett, a lettek 6-0-ás győzelme a britek ellen ugyanis azt jelentette, hogy ismét bennmaradt a csapat az elit mezőnyben, így 2027-ben ott lesz a németországi világbajnokságon.