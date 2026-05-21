A magyar válogatott szempontjából pihenőnap a csütörtöki, de a stadionban attól még tartanak meccseket. A hoki-vb médiaközpontjában két emeleten is dolgozhatnak a sportújságírók, jelen cikkünk szempontjából a hatodik emelet lesz a főszereplő.

A svájci rendezés eddig szerintem kifogástalan a hoki-vb-n Zürichben, segítőkészek az önkéntesek, nincs olyan kisebb-nagyobb probléma, amelyet ne tudnának megoldani, vagy ne találjanak valakit, aki helyrehozza a dolgokat. A Wifi gyors, mint a villám, és nem elhanyagolható módon a stadionban, a médiának elkülönített lelátón is kiválóan lehet vele dolgozni. Most azonban nem ezekről, hanem egy sokkal fontosabb dologról, az ételről lesz szó...

Kedves, de határozott utalás a hoki-vb-n, a hűtőajtón
Fotó: Zámbó István, Origo

A hoki-vb-n kiváló a kiszolgálás

Még arra is figyeltek a szervezők, hogy a kávé-víz kombinációt gyümölcsökkel is kiegészítsék, de ennél is messzebbre mentek. Késő délután mindig hoznak egyfajta levest (még frissen, gőzölgőn), és többfajta szendvicset is. Tényleg, hússal, anélkül, gluténmentes, van itt minden, mint egy jobb búcsúban. Arra azonban valószínűleg még ők sem számítottak, hogy a pontosan kiszámolt ételadagok még azelőtt elfogynak az első két napon, hogy mindenkinek jutott volna belőlük. Hogy miért? Mivel nem vagyok pszichológus, erre nincs megnyugtató válaszom, sanszosan az ingyen étel túl csábító hívószó volt. 

Konkrétan addig fajult a történet, hogy a szervezőnek kellett szólni, hogy ugyan már, kedves médiamunkások, gondoljatok a kollégákra is... Ez az üzenet jött elektronikusan és a szendvicsek hűtőjére is kiírták. Hogy ezzel megoldódik a dolog vagy netán a híres Svájci Gárdát kell itt is bevetni? Hamarosan kiderül...

Ebben van a leves, mellé mindig friss kenyér jár
Fotó: Zámbó István, Origo

 

