A finn együttes mellett jelenleg mindkét csoportot figyelembe véve a svájciak azok, akik hibátlan mérleggel rendelkeznek (nyilván az egymás elleni csata miatt az egyik együttesnek, vagy éppen akár mind a kettőnek ez megváltozik a csoportkör végére). A hoki-vb-n szombaton késő délután jött el az idő, hogy Magyarország összemérje az erejét a svájciakkal (végül a hazaiak nyertek 9-0-ra, Malgin két gólt is lőtt). Még a mérkőzést megelőzően sikerült a svájci sajtós kollégán keresztül összehozni, hogy pár percet Malginnal beszéljek, aki mind az NHL-ből (három klubban is játszott a tengerentúlon), mind az európai top hokiból is hozott tapasztalatot magával.

A hoki-vb egyik legjobb csapata jelenleg Svájc válogatottja

A finn csapaton kívül a svájci az egyetlen, amely hibátlan mérleggel rendelkezik. Mit gondol, mi a sikerük titka?

Azt hiszem, mi csak a saját játékunkat játsszuk, semmit sem változtattunk. Mindig a következő meccsre koncentrálunk, megpróbáljuk a helyzeteinket kihasználni, úgy gondolom, eddig ez a titok.

A tavalyi világbajnokság döntőjében egy izgalmas mérkőzésen 1-0-ra kaptak ki az USA-tól. Idén a hazai környezet miatt a cél az aranyérem, van emiatt extra nyomás a csapaton?

Igen, de nem a nyomás a lényeg... szerintem. Van egy célunk, és ezért meccsről meccsre haladunk. Megpróbálunk minden mérkőzést megnyerni, és aztán a végén meglátjuk, mi fog történni.

Mennyi pluszt adnak a szurkolók a válogatottnak?

Azt mondhatjuk, hogy a szurkolóink plusz egy játékost jelentenek a jégen. Egyszerűen fantasztikusak voltak eddig, rendkívül hangosak és nekik köszönhetően nagyon jó a hangulat a stadionban. Természetesen nagy segítség lesz nekünk, ha ezt továbbra is így folytatják.

Ismerte korábbról a magyar szurkolókat? Elég híresek arról, hogy milyen lelkesen szurkolnak a csapatuknak.

Nem, eddig nem ismertem őket, azt sem tudtam, hogy most is ilyen sokan lesznek a mérkőzésen.

A végére kicsit szakadjunk el a vb-től. Tekintettel az eddigi pályafutására és tapasztalataira, mit gondol, mi a legnagyobb különbség az NHL és az európai top hoki között?

Huh, ember, erre mit kéne válaszoljak? Ez egy jó kérdés. Mi a különbség? Ezen többet kellene gondolkoznom, így most nem tudok rá válaszolni, bocsánatot kérek érte.