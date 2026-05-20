A magyar jégkorong-válogatott kedden este egy fantasztikus meccsen 5-0-ra verte a briteket és ezzel szinte biztossá tette az elit mezőnyben maradását, sorozatban a harmadik év lehet így majd jövőre, amikor a piros-fehér-zöld csapat a legjobbakkal csaphat össze a vb-n. Szerdán pedig sikerült az olimpiai és világbajnok Egyesült Államok együttesének Csapatvezetőjével hosszabban beszélni az USA sikerének titkairól. Ezek után a hét közepén nem maradt más hátra, mint a hoki-vb hivatalos szurkolói zónájának a meglátogatása.

A hoki-vb meccseit a szurkolói zóna óriás sátrában is meg lehet nézni

Fotó: Zámbó István, Origo Sport

A hoki-vb-n a szurkolói zónában is minden a jégkorongról szól

A lenti krumpli-marhahús-coleslaw saláta triumvirátus, némi hagymával és fűszerrel 16 svájci frankot kóstált, ami nagyjából 6 300 forint. Az adag mérete kapcsán, mivel ezt magamnak kértem a teljes képért, szóval eszembe jutott, miután megettem, Rejtő Jenő egyik karaktere, Tuskó Hopkins, aki, miután lehúzott fél liter pálinkát a sivatagban, közölte, hogy nem kell több kóstoló, ebből kér rendesen.

Aki esetleg enne egy jó hamburgert sültkrumplival, annak nagyjából 8 000 forintot kell leszurkolnia (20,50 svájci frankot), de egy kisebb szelet pizza is körülbelül 2 700 forintba kerül (7 frank), míg egy kebab pitában 6 000 forint körül mozog. Aki evett, az előbb-utóbb szomjas is lesz, egy deci fehér bor majdnem 4 000 forint, míg egy 4 deciliteres sör 2 700 forint. Érdekes, hogy a felesek egy árban voltak, egységesen 4 750 forint volt egy vodka, cuba libre, whiskey-kóla és a gin tonic is.

Maga a szurkolói zóna az étel-ital kínálat mellett megmutatja, mi mindenre jó a hoki pakk, lehet itt vele célba lőni, dobni, léghokizni, és a bátrabbak, ügyesebbek a két kisebb pályán kipróbálhatják a "rendes" jégkorongozást is.