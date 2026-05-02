A Magyar Jégkorong Szövetség közlése szerint Bikár Péter a BVSC, az FTC, valamint a Budapesti és Székesfehérvári Volán csatáraként is kiemelkedő sikereket ért el. A jégkorong hazai fejlődésének fontos szereplője volt, aki játékosként és később szakemberként is sokat tett a sportágért.

Forrás: Magyar Jégkorong Szövetség

A jégkorong ikonja kilenc világbajnokságon szerepelt

Bikár Péter pályafutása során kilenc világbajnokságon képviselte Magyarországot, és tagja volt az 1964-es innsbrucki téli olimpián szerepelt válogatottnak is. Nemzetközi szinten szerzett tapasztalataival és teljesítményével generációk számára jelentett példát.

Klubszinten is meghatározó játékos volt

A támadó több hazai csapatban is maradandót alkotott: a BVSC és az FTC mellett a Volán színeiben is játszott, és összesen négyszer nyert magyar bajnoki címet. Technikás játéka és gólerőssége miatt az ellenfelek is tisztelettel tekintettek rá.

Visszavonulása után is a sportágat szolgálta

Aktív pályafutását követően sem szakadt el a jégkorongtól: a magyar válogatott másodedzőjeként dolgozott, és tudását a következő generációknak adta tovább. A sport mellett civil hivatásában is helytállt: fogorvosként dolgozott.

Bikár Pétert 2014-ben választották be a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába, ezzel is elismerve kiemelkedő pályafutását és a sportágért végzett munkáját.