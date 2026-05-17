Vasárnap kora délután csapott össze egymással a magyar és az osztrák jégkorong-válogatott a zürichi csarnokban, a világbajnokságon. Nem kellett unatkozni a meccsen, mert már a 6. percben osztrák emberelőny volt, a szomszédok szépen járatták a pakkot, de jól védett Bálizs is az életerős lövés után, azonban a kipattanóra Rohrer jól érkezett és bekotorta, 1-0 lett ezzel hamar oda. Ezután egyből támadt 5 az 5-ben a magyar csapat és szépen beszorította a szomszédunkat, de gól sajnos nem lett belőle. Aztán megjött az első magyar emberelőny is, és a válogatott veterán játékosa, Sofron István csodás góllal egyenlített 11 percet követően, bravó!

A magyar jégkorong-válogatott kikapott a második csoportmeccsén

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A jégkorong-válogatott remekül játszott

Az első harmad egy osztrák ellentámadással ért véget, de Bálizs az egy az egyben helyzet ellenére sem ingott meg, magabiztosan nyelte el a korongot, így maradt a szünetre az 1-1. A második harmad magyar előnnyel indult, sajnos nem tudott az együttes élni a lehetőséggel, aztán pár perccel később az osztrákok jöhettek egy két perces előnnyel, de remekül kivédekezte a válogatott ezt az időszakot, sőt a meccs feléhez közeledve még egy két percet le tudott a csapat hozni kapott gól nélkül, nagyon jól játszott ekkor a magyar együttes. Kemény csatát hozott ez a harmad, az osztrákok mindennel próbálkoztak, a második 20 perc végén is ember előnybe kerültek, de Bálizs remekül blokkolt minden próbálkozást, így maradt a záró etapra az 1-1.

Aztán a harmadik 20 percben jött egy szörnyű szűk egy perc. Előbb emberelőnyből lőttek gólt az osztrákok Zwerger révén, majd egy ellentámadásból kaptunk egy szerencsétlen találatot, ugyanis Nickl lövése úgy pattant meg Kiss lábán, hogy a pakk a kapuban végezte, ezzel hamar 3-1 lett oda. A hokiban azonban hamar fordulhat a kocka, itt jelen esetben bő hét perccel a vége előtt kettős emberelőnybe került a magyar csapat, amely hamar be is lőtte a második gólját a meccsen Vincze révén, 3-2-re zárkóztunk. Maradt még egy perc a szimpla előnyből is, lehetett ismét izgulni, Sofron botjában ott lehetett volna a harmadik magyar találat, de a korong kicsit célt tévesztett.