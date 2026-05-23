Nem volt idő beleszokni a mérkőzésbe, mert már fél perc után rengeteg svájci szurkoló felugrott örömében, de szerencsére a korong a kapuvasról kifelé pattant, utána pedig a mostani meccsen kezdő Vay fogta remekül a pakkot. Szó se róla, ahhoz képest, hogy az első támadás a mienk volt, hamar kontráztak a hazaiak. Igazi csata alakult ki, a hazai pálya és a rendkívül combos svájci keret ellenére sem játszott alárendelt szerepet a nemzeti csapat, sőt. Aztán a 14. perc végén egy villámgyors svájci akció végén egy szép keresztpasszt követően Niederreiter lőtt a kapuba, 1-0 lett az állás. A magyar kispad azonban résen volt, challenge-t kért, így jöhetett a videobíró, majd az ítélet, leshelyzet miatt a gól érvénytelen, vissza a 0-0-hoz. Sajnos a 19. perc elején nem kellett a bíró, a lassan 36 éves NHL-veterán, Josi laposan lőtte be a meccs első gólját (14 kapura lövéssel zárták a harmadot, mi néggyel) a jégkorong-válogatottnak.
A jégkorong-válogatott kőkemény ellenféllel csapott össze
20 perc után ez ellen a Svájc ellen az 1-0 kifejezetten jó eredménynek számított, hogy mást ne írjak, azokat az osztrákokat, akikkel mi szoros meccset játszottunk, 9-0-ra gyalulták le. A második felvonás egy erős Deja Vu-t hozott, fél perc alatt jött a svájci kapura lövés, de ezúttal gól lett belőle, Josi nagy formában játszik, nem lehet bírni a Nashville Predators csapatkapitányával. Nemsokkal később bottal akasztás miatt Stipsicz ült ki két percre, de sajnos előbb visszajöhetett, ki nem találják emberelőnyből ki lőtt irgalmatlanul nagy gólt?
- Igen, Josi, 23 perc után mesterhármasnál járt ellenünk.
A negyediket már nem ő szerezte a 32. percben, hanem Meier egy egész pályás akció végén, némi szerencsével, mert az elsőre nagyot védő Vayról pattant be a második próbálkozás a hálóba. Két perccel később ismét hazai találatnak örülhetett az itteni publikum, ezúttal Malgin volt a ludas, bebombázta közelről a pakkot, 5-0 lett ezzel oda. Ekkor úgy döntött a magyar szakvezetés, Vay helyett Bálizs álljon be a kapuba. Thurkauf sajnos hamar felavatta, négy perccel a szünet előtt kíméletlenül varrta be a korongot a magyar kapuba, 6-0 lett az állás így. Elképesztően magabiztosan játszottak ebben a 20 percben a hazaiak, az utolsó egy perce fordulva is lőttek még egyet Andrighetto jóvoltából, akinek még a kapuvas is besegített sajnos. 7-0-val fordultak a csapatok az utolsó etapra.
A harmadik harmad eleje Bálizs bravúrokkal kezdődött, tesztelték rendesen a svájciak, akik eddigre összesen már 35 kapura lövésnél jártak. Aztán 2,5 perc után Pappot küldték ki a bírók két percre bottal akasztásért. Kemény 5 a 4 elleni játék volt, de a magyar csapat szépen védekezett, megoldotta ezt az emberhátrányt. A 48. percben megint túl hamar örült a hazai publikum, ugyanis szabálytalanság előzte meg az újabb svájci gólt, hiába volt itt óriási füttyszó, maradt a 7-0, a 10 000 ember pedig egy idő után abbahagyta a füttykoncertet. Szegény embert az ág is húzza, hét perccel a vége előtt szegény Bálizs kapott egy szerencsétlen gólt, 8-0 lett oda (Malgin ismét). Ezután sem bírtak leállni a hazaiak, egy les gyanús helyzet után voltak eredményesek kiszorított szögből Knak révén (9-0) öt perccel a vége előtt. Ez is maradt a vége, 9-0 Svájcnak, a végső győzelemre is esélyes válogatottnak. Folytatás hétfőn délután az USA ellen.