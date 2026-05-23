Nem volt idő beleszokni a mérkőzésbe, mert már fél perc után rengeteg svájci szurkoló felugrott örömében, de szerencsére a korong a kapuvasról kifelé pattant, utána pedig a mostani meccsen kezdő Vay fogta remekül a pakkot. Szó se róla, ahhoz képest, hogy az első támadás a mienk volt, hamar kontráztak a hazaiak. Igazi csata alakult ki, a hazai pálya és a rendkívül combos svájci keret ellenére sem játszott alárendelt szerepet a nemzeti csapat, sőt. Aztán a 14. perc végén egy villámgyors svájci akció végén egy szép keresztpasszt követően Niederreiter lőtt a kapuba, 1-0 lett az állás. A magyar kispad azonban résen volt, challenge-t kért, így jöhetett a videobíró, majd az ítélet, leshelyzet miatt a gól érvénytelen, vissza a 0-0-hoz. Sajnos a 19. perc elején nem kellett a bíró, a lassan 36 éves NHL-veterán, Josi laposan lőtte be a meccs első gólját (14 kapura lövéssel zárták a harmadot, mi néggyel) a jégkorong-válogatottnak.

A magyar jégkorong-válogatott Svájccal nézett szembe szombaton

Forrás: Magyar Jégkorong Facebook-oldala

A jégkorong-válogatott kőkemény ellenféllel csapott össze

20 perc után ez ellen a Svájc ellen az 1-0 kifejezetten jó eredménynek számított, hogy mást ne írjak, azokat az osztrákokat, akikkel mi szoros meccset játszottunk, 9-0-ra gyalulták le. A második felvonás egy erős Deja Vu-t hozott, fél perc alatt jött a svájci kapura lövés, de ezúttal gól lett belőle, Josi nagy formában játszik, nem lehet bírni a Nashville Predators csapatkapitányával. Nemsokkal később bottal akasztás miatt Stipsicz ült ki két percre, de sajnos előbb visszajöhetett, ki nem találják emberelőnyből ki lőtt irgalmatlanul nagy gólt?

Igen, Josi, 23 perc után mesterhármasnál járt ellenünk.

A negyediket már nem ő szerezte a 32. percben, hanem Meier egy egész pályás akció végén, némi szerencsével, mert az elsőre nagyot védő Vayról pattant be a második próbálkozás a hálóba. Két perccel később ismét hazai találatnak örülhetett az itteni publikum, ezúttal Malgin volt a ludas, bebombázta közelről a pakkot, 5-0 lett ezzel oda. Ekkor úgy döntött a magyar szakvezetés, Vay helyett Bálizs álljon be a kapuba. Thurkauf sajnos hamar felavatta, négy perccel a szünet előtt kíméletlenül varrta be a korongot a magyar kapuba, 6-0 lett az állás így. Elképesztően magabiztosan játszottak ebben a 20 percben a hazaiak, az utolsó egy perce fordulva is lőttek még egyet Andrighetto jóvoltából, akinek még a kapuvas is besegített sajnos. 7-0-val fordultak a csapatok az utolsó etapra.

A harmadik harmad eleje Bálizs bravúrokkal kezdődött, tesztelték rendesen a svájciak, akik eddigre összesen már 35 kapura lövésnél jártak. Aztán 2,5 perc után Pappot küldték ki a bírók két percre bottal akasztásért. Kemény 5 a 4 elleni játék volt, de a magyar csapat szépen védekezett, megoldotta ezt az emberhátrányt. A 48. percben megint túl hamar örült a hazai publikum, ugyanis szabálytalanság előzte meg az újabb svájci gólt, hiába volt itt óriási füttyszó, maradt a 7-0, a 10 000 ember pedig egy idő után abbahagyta a füttykoncertet. Szegény embert az ág is húzza, hét perccel a vége előtt szegény Bálizs kapott egy szerencsétlen gólt, 8-0 lett oda (Malgin ismét). Ezután sem bírtak leállni a hazaiak, egy les gyanús helyzet után voltak eredményesek kiszorított szögből Knak révén (9-0) öt perccel a vége előtt. Ez is maradt a vége, 9-0 Svájcnak, a végső győzelemre is esélyes válogatottnak. Folytatás hétfőn délután az USA ellen.