Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a szintén élvonalbeli, tavaly vb-elődöntős dánokkal találkozott, és Sebők Balázs már a 7. percben vezetést szerzett, erre válaszoltak a hazaiak bő három perc múlva. A dánok a szünet után fokozták az iramot, és előbb a meccs derekán, majd a 36. percben is eredményesek voltak. A záróharmad 26. másodpercében Bartalis István ugyan szépített, ám megint jött gyorsan egy hazai találat. Sőt, a játékrész felénél bő két perc alatt dán dupla született, így már 6-2 volt az állás a dán jégkorong-válogatottnak.

A magyar jégkorong-válogatott a vb-re készül

A hajrában Horváth Donát és Nagy Krisztián is tudott faragni a hátrányból. A végén még egyszer a dán gárda újból betalált. A magyaroknak ez volt a felkészülés során a nyolcadik mérkőzésük, a mérleg hét vereség és egy hosszabbításos győzelem. A vb-re hangolódás jegyében jövő csütörtökön Bledben Szlovénia lesz az ellenfél.

Eredmény: Dánia-Magyarország 7-4 (1-1, 2-0, 4-3), a magyarok gólszerzői: Sebők (7.), Bartalis (41.), Horváth D. (57.), Nagy K. (58.)