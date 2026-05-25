Vay kezdett a magyar jégkorong-válogatott kapujában, és már az első percekben letesztelték az amerikaiak, de nem tudták zavarba hozni. Aztán a hatodik percben már a nemzeti csapat is megmutatta, hogy nem ijedt meg az olimpiai és világbajnoki címvédőtől, megvolt az első komolyabb támadás itt is. Kiegyenlített küzdelem folyt, aztán a 10. percben egy ügyesen felépített támadás végén az amerikai csapatkapitány, Faulk a kék vonalról rendkívül pontos lövést eresztett meg, Vay előtt direkt takartak, így nem láthatta, amint a pakk berobban a sarokba, 1-0 lett oda. 14 perc után már 10 kapura lövést eresztett meg a címvédő, nem lassítottak, de jól állta a csapat a sarat. Majd 2,5 perccel a harmad vége előtt bottal akasztásért küldték ki két percre Stipsiczet, nehéz helyzetbe kerültek a mieink, de Vay hatalmasokat védett. Majd jött a kétszeres Stanley Kupa-győztes Matthew Tkachuk, aki csak később csatlakozott az együtteshez, szép gólt lőtt, 2-0 lett oda, és a kiállított magyar játékos visszatérhetett. Több gól már nem esett az első etapban, amelyet 21-4-es kapura lövési aránnyal zártak a csapatok.

Kemény meccset játszott a jégkorong-válogatott az USA ellen

A második 20 perc rögtön egy magyar akcióval és lövéssel indult a korong bedobást követően, aztán jöttek az amerikaiak és tüzeltek rendesen, de Vay kiválóan hárított egészen a 23. perc elejéig. Ekkor ugyanis a Washington Capitals játékosa, Ryan Leonard egy buli után közelről lőtt a hálóba, ezzel lett 3-0. Szinte másodpercekkel ezután újra magyar kiállítás következett, Sárpátki ment ki két percre, de remekül védekezett az együttes, ebből nem lett gól. Sajnos a 27. percben Papp kapott két percet magas bot miatt, ismét emberhátrányba került a nemzeti csapat, és ezt most megint kihasználták az amerikaiak. Faulk ismét takarásból lőtt és önmaga második, csapata negyedik találatát szerezte a mérkőzés feléhez közeledve (4-0).

Nem mellesleg Thomas Novak a negyedik asszisztját szerezte már a találkozón, elképesztő formában volt a Pittsburgh Penguins hokisa a magyarok ellen. A 31. percben egy gyönyörű akció végén, a saját harmadából indulva Erdély lőtt szép gólt Terbócs remek passza után, 4-1 lett ezzel. A magyar szurkolók, mint mindig, most is kitettek magukért, hajtották az övéiket, megint betöltötte az arénát a RIA-RIA-HUNGÁRIA! rigmus. Az utolsó percekben kifejezetten veszélyesen játszott a válogatott, több gólszerzési lehetősége is volt az együttesnek. Ezt a lendületet sajnos megtörte Nagy két perces kiállítása szűk három perccel a harmad vége előtt (az egyik amerikait belökte a saját kapujába). Sőt, Leonard ismét betalált, ezzel 5-1 lett és ez is maradt a záró 20 percre.

Jól kezdődött számunkra az utolsó 20 perc, három percet követően jöhetett az első magyar emberelőny, amiben tetszetős támadásokat mutatott be a csapat. Az amerikaiak a kapusunknak is köszönhetően lehozták gól nélkül ezt a két percet, így 5-1-ről és 5 az 5 ellen folytatódhatott a csata. A 48. percben hasonló létszámnál egy remek támadás végén Horváth Milán lövésébe kiválóan ért bele Erdély és szerezte meg saját maga és a csapata második gólját, ezzel 5-2-re módosult az állás. Sajnos megint rosszkor jött ezután egy kiállítás, Ortenszky ment ki két percre a büntetőpadra. Most azonban nem tört meg a lendület, sőt, kis híján Nagy révén emberhátrányban szerzett gólt a csapat, míg az amerikaiaknak nem volt nagy lehetősége az előny dacára sem. Egyre jobban belelendült a magyar együttes, hat perccel a vége előtt Tornyai egy jó akció végén lőtt hatalmas gólt, 5-3-ra zárkózott a válogatott, öröm volt nézni a magyarok játékát (ebben a harmadban 2-0 volt ekkor ide).