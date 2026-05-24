A magyar jégkorong-válogatott vasárnapra pihenőt kapott, hiszen pénteken és szombaton is játszottak, és a program hétfőn és kedden is folytatódik a számukra. Ettől függetlenül úgy hozta az élet, de leginkább az egyre jobban játszó lett válogatott, hogy az utolsó két csoport mecccsünk eredményeitől függetlenül már biztosan bennmarad az együttes a legjobbak között, azaz 2027-ben immár sorozatban harmadszor lesz ott az elit mezőnyben, ami történelmi eredmény, le a kalappal előtte!

A jégkorong-válogatott két körrel a vége előtt bennmaradt az elitben

Ismét csodát tett a jégkorong-válogatott

Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, most mégis mi történt. Hát annyi, hogy a csoport utolsó helyezett britek vasárnap kora este 6-0-ra kikaptak a lett válogatottól, így hatból hat mérkőzést elveszítettek, azaz továbbra is 0 ponttal állnak. Így, ha még győznének is a hetedik, utolsó körben, akkor is csak ugyanannyi pontjuk lenne, mint a magyaroknak, de ebben az esetben a szabályok világosan fogalmaznak, és az egymás elleni eredmény az nekünk kedvez, mivel 5-0-ra győztünk ellenük. Így, hiába száll jégre még a magyar csapat hétfőn az olimpiai és világbajnok USA ellen és kedden a lettek ellen, már nem eshet ki az elit mezőnyből.

A következő vb-re, a magyar válogatott sorozatban harmadik elit-szereplésére 2027. május 14-30. között Düsseldorfban és Mannheimben kerül majd sor.