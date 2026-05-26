A magyar szurkolók támogatása mellett kemény csata kezdődött a jégen, amelynek a hetedik percében Hadobás kapott óriási ütést a pályán. A lett kiállítás egyértelmű volt, de a bírók többször is visszanézték az ütközést, mert Vilmanis könyöke fejmagasságban volt, de maradt a két perc, nem öt lett belőle. Erdélynek volt egy nagy lövése az előnyben, de sajnos ezt a két percet nem tudtuk jobban kihasználni, maradt a 0-0. Ezután gyakorlatilag azonnal tőlünk is kiküldtek két percre egy embert, Tornyai a kapunk előtt szó szerint eltakarította a lett játékost, de így jó eséllyel egy góltól mentette meg a jégkorong-válogatottat. Balcers azonban gyorsan élt az előnnyel, főleg úgy, hogy a négy jégen maradt magyarból Nagynál nem volt ütő, és közelről bevágta Bálizsnak a korongot, 1-0 lett oda a harmad felénél. Ez volt egyébként Balcers hetedik gólja a tornán, vezeti is ezzel a góllövőlistát. Ezután óriási nyomást helyeztek a lettek a mieinkre, rengeteg időt töltöttek a támadó harmadban, amelynek az lett a vége, hogy három perccel a szünet előtt Hadobást küldték ki két percre (lényegében lebirkózott a jégre egy lett játékost). Egy perc 40 másodpercig jól védekeztünk, majd jött a kék vonalról Smirnovs és Bálizs az elé beállt lett toronytól (Batnától) nem sokat látva nem tudott védeni, 2-0 lett oda. Sajnos itt nem ért véget a harmad, másodpercekkel a szünet előtt Tralmaks közelről betalált egyenlő létszám mellett, 3-0-val mehettek el a csapatok a szünetre.

A jégkorong-válogatott számára véget ért a világbajnokság

Remek iramban kezdődött a második harmad, öt perc után volt egy óriási magyar lehetőség, lényegében három az egyben mehetett a támadás, de a lett kapus sajnos a helyén volt. A 27. perc elején Kisst állították ki fogás miatt, így megint emberhátrányba kerültünk. A hátrány utolsó másodperceiben Andersons kapott jó passzt a kapu elé, és be is lőtte a negyedik lett gólt. Nemsokkal később a másik oldalon, immár 5 az 5 ellenben Sofron előtt volt nagy lehetőség, de Gudlevskis hatalmasat védett, maradt a 4-0. Sajnos nem álltak le a pihentnek tűnő lettek, egy buli után a kék vonalról lőtt Tumanovs óriási gólt, ami visszanézve úgy tűnt, hogy talán megpattant egy védekező magyar játékoson, 5-0 lett oda öt perccel a szünet előtt. Itt még nem volt vége a második 20 percnek, a vége előtt kettő perccel egy szép magyar támadás végén Nemes óriási gólt lőtt, 5-1-re zárkózott a csapat, jöhetett is a szünet az utolsó etap előtt.

Az utolsó felvonás első perceiben egymást gyűrték a csapatok, de igazán komoly lehetőséget egyik fél sem tudott ekkor kialakítani. Hat perc sem telt el, amikor Hadobást kiküldték a bírók két percre, de remekül védekezett nélküle is a csapat, nem esett lett gól ebből az előnyből. Ezután kicsit feljebb kapcsoltak a lettek, be is szorítottak minket, aztán az 53. percben sikerült a lett nyomás alól kiszabadulni és Erdély mehetett egy az egyben kapura, óriási lövését azonban bravúrral védte a lett kapus, maradt az 5-1. Majd jött egy újabb roham, ezzel már nem bírtunk, Krastenbergs egy remek passz után (Egle volt a "tettes") lőtt a kapuba, 6-1-re módosítva az állást öt perccel a vége előtt. Kaptunk még egy emberelőnyt, Andersonst küldték le két percre, de sajnos ez visszafelé sült el, Vilmanis egy elképesztő cselsorozat után vágta be a pakkot, 7-1-re változott az állás. Itt sem volt vége, Szongoth mehetett ki két percre, de jöhetett is nagyjából mindjárt vissza, mert Smits kék vonalas lövésébe tudatosan ért bele Vilmanis és 8-1 lett ezzel az eredmény, ami nem is változott a végére.