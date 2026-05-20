Nincs könnyű helyzetben az ember, amikor egy interjú elején be kell mutatnia valakit, akinek az önéletrajza önmagában egy külön cikk is lehetne. John Vanbiesbrouck figyelemre méltó NHL-pályafutása 20 szezont ölelt fel, és olyan csapatoknál játszott, mint a New York Rangers, a Florida Panthers, a Philadelphia Flyers, a New York Islanders és a New Jersey Devils. Az ötszörös NHL All-Star kapus mintegy 374 mérkőzést nyert meg a karrierje során, amivel rendkívül előkelő helyen áll az amerikai kapusok örök rangsorában. 1986-ban a New York Rangers tagjaként elnyerte a Vezina-trófeát az NHL legjobb kapusaként, 10 évvel később pedig segítette a Florida Panthers csapatát a Stanley Kupa döntőjébe jutásban. 2007-ben felvették az Egyesült Államok Jégkorong Hírességek Csarnokába, 2015-ben pedig a Florida Sport Hírességek Csarnokába. 2018 júniusában nevezték ki az USA Hockey jégkorong-üzemeltetési ügyekért felelős ügyvezető igazgató-helyettesévé; ő felügyeli az USA Hockey összes nemzetközi tevékenységét, valamint a nemzeti válogatott fejlesztési programját. Svájcban pedig GM-ként is rendelkezésre áll az amerikai jégkorong-válogatott mellett.
Az amerikai jégkorong-válogatott sikere a gyerekek oktatásánál kezdődik
Hogy őszinte legyek, ennek az interjúnak igazából létre sem szabadott volna jönni. Két héttel ezelőtt írtam az amerikai csapat média menedzserének, hogy szeretnék az edzői stábból egy szakemberükkel beszélni, érdekelne, hogy mi a sikerük titka, mégiscsak ők most a világbajnokok és az olimpiát is megnyerték Olaszországban. Válasz, nah az nem jött a kérésemre, de nem abból a fából faragtak, hogy ez kedvem szegje, így fogtam magam és szerda reggel eljöttem az ürességtől kongó stadionba, hogy az USA edzését megnézzem és ha már ott vagyok, személyesen is megpróbáljam a dolgot. Magam is meglepődtem, hogy milyen kedélyesen fogadtak az amerikaiak, a sajtósuk készségesen állt a rendelkezésemre és tíz perccel később már személyesen a nagyság állt velem szemben.
Mi a titka az amerikai jégkorong-válogatott sikerének?
Hogy mi a titok? Elmondom, meg nem hinném, hogy ez titkok lenne, amúgy is megosztjuk a világgal, amit csinálunk. Sokszor együttműködünk európai országokból, például Magyarországról érkező szakemberekkel, és próbáljuk megosztani a szerintünk sikeres edzésmódszereket. Úgy gondolom, az American Development Program alapján sikeresen kidolgoztunk egy koncepciót, amely a kis területű játékoknál azt célozza, hogy mindenki hozzáérjen a koronghoz, ösztönözve a hokisokat a folytatásra, hogy mindenki részt vegyen a játékban, bekapcsolódhasson, és tényleg az a cél, mindenki úgy érezze, szívesen látjuk a pályán.
Úgy gondolom, ezeket a nyitott szemléletű elképzeléseket mindenki jól fogadta a sportág minden szegmensében. A program alapvető célja tehát az, hogy mindenkit bevonjon, éppen ezért a legfontosabb eleme az, hogy hangsúlyozzuk: nem kötelező, de jó, ha mindenki szereti a sportágat, hogy részese lehessen. Az én meglátásom szerint a jégkorongosok világa egy rendkívül befogadó réteg, és ez jó, pozitív hangulatot és egy jó, pozitív programot teremt, mert, amikor más gyerekekkel együtt lépünk a jégre, mindenki más-más szinten van. Vannak, akiknek Isten adta tehetségük van, és vannak, akiknek jobban meg kell dolgozniuk az előre menetelért. Az edzésünk ezzel ösztönzi a sok mozgást, a sok korongjátékot és emellé a nagy sebességet.
Mit gondol, kicsit konkretizálva, mikor jön el a megfelelő időpont, hogy a gyerekek elkezdjenek súlyemeléssel vagy hasonló edzésekkel foglalkozni a jégkorong-edzések mellett?
Egyre inkább meg vagyunk győződve arról, hogy a "full-time" jégkorongozást csak 14 éves kor után érdemes elkezdeni, akkortól érdemes elköteleződni teljesen. Mi minden gyereket arra bátorítunk, hogy sokféle sportot űzzenek, próbáljanak ki, hogy tanuljanak belőlük és az edzésekből, és utána, ha úgy gondolják, akkor tegyék le a voksot a hoki mellett.
A következő lépés 15 éves korban kezdődik, amikor el kell kezdeni igazán összpontosítani a jégen kívüli edzésekre is. 14-15 éves kor között a test elkezd változni, és látjuk, hogy elkezd növekedni, látjuk a fiziológiai változásokat. Fontos, hogy a gyerekek is elkezdjék megérteni, mi az edzés és a helyes edzés, hogy megértsék a testük működését. Leginkább egyszerű edzésekről van szó:
- súlyemelés,
- ugrások,
- pliometria (robbanékonyság-fejlesztő edzésmódszer)
és az ilyen típusú gyakorlatok, amik erősítik a lábakat, mert a jégkorongosoknál ez a sebességre és a láb erejére épül, egyszóval ez fontos.
A mostani vb-re rákanyarodva, miképp készíti fel a csapatot egy ilyen sorozatra, amikor kétnaponta van egy mérkőzés, és hét ellenféllel kell megküzdeni nagyon rövid időn belül?
Nos, számomra az a lényeg, hogy a megfelelő embereket állítsam a megfelelő helyre. Manapság rengeteg információ áll rendelkezésünkre a sporttudomány és a fiziológia, de a pszichológia terén is, így a mi feladatunk az, hogy mindenki friss, motivált és szeretnénk azt mondani, hogy boldog is legyen, de a győzelem és a vereség nem mindig hoz boldogságot. Szóval optimistának kell maradni, és szerintem mi eddig is azok voltunk. Úgy gondolom, másfajta hozzáállással vágtunk neki a tornának, úgy is hívhatnánk magunkat, hogy „Swagger”. Ez egy amerikai kifejezés, ami egy nagyon magabiztos csoportot jelöl.
Ezenkívül rendkívül fontos számunkra, ahogyan viselkedünk, tiszteljük azt az országot, ahol vagyunk, és még inkább tiszteljük a saját országunkat, és képviseljük azt a sportág legnagyobb színpadján.
A világbajnokság végén nagyjából véget ér majd az NHL idei szezonja is. Hogyan tartják a játékosokat formában nyár elejétől ősz közepéig, az off season alatt?
Ez leginkább a csapatoktól és maguktól a játékosoktól függ, az állóképességüktől. A mi részünkről előterjesztettük a legjobb tanácsokat, amikről úgy gondoljuk, hogy a sporttudomány élvonalában vannak, és elősegítjük azt, hogy minden játékosnak meglegyen a megfelelő környezet. Itt meg kell, említsem az USA Arénát Plymouthban, Michigan államban, ami az egyik központi eleme a jégkorong oktatásnak és a fejlesztésnek az Egyesült Államokban.
Használnak számítógépes programokat is, mint például a Polar, a játékosok adatainak elemzésére?
Igen, ugyanakkor manapság az emberek túlságosan belemennek az elemzésbe. A számítógépeket és az elemzéseket támogatásként szeretnénk használni, ez egy eszköz a fejlődéshez. Nem egy fegyver arra, hogy azt mondjuk, ezt nem csinálod, vagy azt nem csinálod, vagy hogy fokozzuk az edzéseket. Együttműködünk az NHL-lel, a nemzetközi közösséggel és mi is igyekszünk megosztani másokkal, amit csinálunk, hogy mindenki számára jobb rendszer és támogatás jöjjön létre, de ugyanakkor óvatosan kell bánnunk ezzel, és ügyelnünk kell arra, hogy ne használják fel rosszul, mert, ez egy olyan játék, ahol teljesíteni kell, és ha valaki nem teljesít, az demoralizáló lehet számára, pedig ő is a csapat fontos tagja. Szóval, tényleg óvatosnak kell lennünk ezzel. Megfelelő bölcsességgel és integritással kell ezt használni, nem visszaélés szerűen.
Hogyan látja a jégkorong fejlődését, evolúcióját?
Most inkább a mentális és a fizikai regeneráció oldalára helyeződik a hangsúly. A játékosok mindig küzdenek sérülésekkel és mentálisan is elfáradnak. Szerintem a következő lépés az, hogy megtanulják, miképp kell kezelni ezt a fajta fáradtságot, és boldognak érezzék magukat abban, amit csinálnak, és ne annyira munkaként tekintsenek rá. Nagyon fontos, hogy a mentális állapotnak egyenrangúnak kell lennie a fizikai állapot fontosságával.
Valamint a játék okozta stressz és szorongás miatt a hokisok nem tudnak jól aludni, és nagyon-nagyon sok szorongás is kíséri a mindennapjaikat. Szerintem ezen kell dolgozni, mert ez a következő lépés ahhoz, hogy a játék továbbra is szórakoztató maradjon, a játékosok mosolyogjanak és remélhetőleg a legjobb formájukat hozzák.