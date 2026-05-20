Nincs könnyű helyzetben az ember, amikor egy interjú elején be kell mutatnia valakit, akinek az önéletrajza önmagában egy külön cikk is lehetne. John Vanbiesbrouck figyelemre méltó NHL-pályafutása 20 szezont ölelt fel, és olyan csapatoknál játszott, mint a New York Rangers, a Florida Panthers, a Philadelphia Flyers, a New York Islanders és a New Jersey Devils. Az ötszörös NHL All-Star kapus mintegy 374 mérkőzést nyert meg a karrierje során, amivel rendkívül előkelő helyen áll az amerikai kapusok örök rangsorában. 1986-ban a New York Rangers tagjaként elnyerte a Vezina-trófeát az NHL legjobb kapusaként, 10 évvel később pedig segítette a Florida Panthers csapatát a Stanley Kupa döntőjébe jutásban. 2007-ben felvették az Egyesült Államok Jégkorong Hírességek Csarnokába, 2015-ben pedig a Florida Sport Hírességek Csarnokába. 2018 júniusában nevezték ki az USA Hockey jégkorong-üzemeltetési ügyekért felelős ügyvezető igazgató-helyettesévé; ő felügyeli az USA Hockey összes nemzetközi tevékenységét, valamint a nemzeti válogatott fejlesztési programját. Svájcban pedig GM-ként is rendelkezésre áll az amerikai jégkorong-válogatott mellett.

Itt még a kaput védte az NHL-ben az amerikai jégkorong-válogatott GM-je

Az amerikai jégkorong-válogatott sikere a gyerekek oktatásánál kezdődik

Hogy őszinte legyek, ennek az interjúnak igazából létre sem szabadott volna jönni. Két héttel ezelőtt írtam az amerikai csapat média menedzserének, hogy szeretnék az edzői stábból egy szakemberükkel beszélni, érdekelne, hogy mi a sikerük titka, mégiscsak ők most a világbajnokok és az olimpiát is megnyerték Olaszországban. Válasz, nah az nem jött a kérésemre, de nem abból a fából faragtak, hogy ez kedvem szegje, így fogtam magam és szerda reggel eljöttem az ürességtől kongó stadionba, hogy az USA edzését megnézzem és ha már ott vagyok, személyesen is megpróbáljam a dolgot. Magam is meglepődtem, hogy milyen kedélyesen fogadtak az amerikaiak, a sajtósuk készségesen állt a rendelkezésemre és tíz perccel később már személyesen a nagyság állt velem szemben.

Mi a titka az amerikai jégkorong-válogatott sikerének?

Hogy mi a titok? Elmondom, meg nem hinném, hogy ez titkok lenne, amúgy is megosztjuk a világgal, amit csinálunk. Sokszor együttműködünk európai országokból, például Magyarországról érkező szakemberekkel, és próbáljuk megosztani a szerintünk sikeres edzésmódszereket. Úgy gondolom, az American Development Program alapján sikeresen kidolgoztunk egy koncepciót, amely a kis területű játékoknál azt célozza, hogy mindenki hozzáérjen a koronghoz, ösztönözve a hokisokat a folytatásra, hogy mindenki részt vegyen a játékban, bekapcsolódhasson, és tényleg az a cél, mindenki úgy érezze, szívesen látjuk a pályán.