Kezdjünk egy kis történelemmel, de nem kell izgulni, nem a töri érettségivel akarunk bárkit is megijeszteni, csak nézzük át, milyen is volt a legutóbbi elit hoki-vb. A 2025-ös, Svédország és Dánia által közösen rendezett elit IIHF jégkorong-világbajnokságon a frissen feljutott magyar férfi jégkorong-válogatott számára egyértelmű volt a cél: kiharcolni a bennmaradást a világ legjobbjai között. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség tornáján a csapat a dániai Herningben (Fradi-szurkolóknak ismerős lehet a helyszín), a „halálcsoportként” emlegetett nyolcasban kezdte meg szereplését.
A magyar jégkorong-válogatott egyik ellenfele a világ- és olimpia bajnok Egyesült Államok lesz
A rajt idegfeszítő volt, hiszen a magyar együttesnek olyan riválisokkal kellett szembenéznie, mint Kazahsztán vagy a később remeklő csehek. A kulcsmeccsek egyikén azonban megszületett az áttörés: a Majoross Gergely vezette csapat legyőzte a kazahokat, ami később sorsdöntőnek bizonyult a bennmaradás szempontjából. A világelit tempója ugyanakkor könyörtelenül megmutatkozott a topcsapatok ellen. A címvédő Csehország ellen két harmadon át még tartotta magát Magyarország, ám végül 6–1-es vereség lett a vége. A svájciak elleni találkozó pedig igazi hidegzuhanyt hozott: a vb-ezüstérmes 10–0-ra győzött, ami jól érzékeltette a különbséget a középmezőny és az elit csúcsán állók között.
A csoportkör során a magyar válogatott főként a közvetlen riválisok ellen próbált pontokat gyűjteni. A tabella folyamatosan változott, de a csapat sokáig a bennmaradást jelentő helyek egyikén állt, miközben Norvégia és Kazahsztán is komoly ellenfélnek bizonyult a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. Összességében a magyar csapat játéka hullámzó képet mutatott: a védekezés gyakran nagy nyomás alatt roppant meg, amit a kapott gólok száma is jelzett (összesen 39 kapott gól a hét csoportmeccs alatt), ugyanakkor a kulcspillanatokban – különösen a közvetlen riválisok ellen – volt tartása az együttesnek. A tornán szerzett gólok többsége gyors ellentámadásokból vagy emberelőnyös szituációkból született, ami jól mutatja, hogy a csapat igyekezett pragmatikus hokit játszani a nála erősebb ellenfelek ellen.
A 2025-ös világbajnokság így elsősorban nem a látványos győzelmekről, hanem a túlélésről szólt Magyarország számára. A csapat bebizonyította, hogy képes felvenni a versenyt az elit alsóházával, még ha a világ legjobbjai ellen komoly különbségek is maradtak. A torna végére világossá vált: a magyar jégkorong újra megvetette a lábát a legmagasabb szinten, de a következő lépéshez stabilabb védekezésre és nagyobb támadó hatékonyságra lesz szükség.
Zürichben kell kiharcolni a bent maradást
A 2026-os svájci rendezésű jégkorong-vb már most olyan tornának ígérkezik, ahol a papírforma és a meglepetések különösen élesen feszülnek majd egymásnak. A május 15. és 31. között Zürichben és Fribourgban sorra kerülő megmérettetés egyszerre lesz erődemonstráció a hagyományos nagyhatalmak számára, és kőkemény túlélő harc a kisebb nemzeteknek – köztük a története során immár sorozatban másodszor elitben szereplő magyar válogatottnak. A jégkorong-világbajnokságok egyik sajátossága, hogy a favoritok köre ritkán változik drasztikusan. A 2026-os tornán is az észak-amerikai és északi országok adják a mezőny gerincét. Az Egyesült Államok címvédőként érkezik, és már a csoportkörben is komoly erőt képvisel majd, nem mellesleg olimpia bajnok is az együttes és a mienkkel egy nyolcasba került, akárcsak a tavalyi vb-ezüstérmes Svájc, a házigazda.
A klasszikus európai nagyhatalmak – Svédország, Finnország, Csehország – mellett a házigazda Svájc is egyre inkább a szűk elit része. Nem véletlen, hogy a rendezők csapatát ma már nem outsiderként, hanem potenciális éremesélyesként kezelik. A hazai pálya előnye ráadásul a sportágban különösen sokat jelent: a tempó, a közönség támogatása és a megszokott környezet gyakran billenti át a kiélezett meccseket. Kanada helyzete külön kategória. Bár a vb-ken gyakran NHL-erősítéstől függ a keret ereje, a juharlevelesek mindig az arany egyik legfőbb várományosai. A kérdés inkább az, milyen mélységű lesz a keretük – de még egy „B-válogatott” is döntő esélyes lehet. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a hoki nagyhatalmak közül Oroszország és Fehéroroszország továbbra sincs a mezőnyben. Plusz, ellentétben az olimpiával, az NHL most senkit sem fog elengedni a tornára, és a ligában csak április közepén kezdődött el a rájátszás, így a legnagyobb sztárok közül többen is még otthon lesznek érdekeltek a Stanley-Kupa megszerzésében.
A mezőny második vonalában Németország, Lettország és Szlovákia (a legutóbbi téli olimpián remekeltek, végül a negyedikek lettek) jelenthet veszélyt a nagyokra. Az elmúlt években többször láthattuk, hogy ezek a csapatok képesek egy-egy bravúrra, sőt akár elődöntőig menetelni. Az ilyen tornákon egy jól elkapott forma és egy kiemelkedő kapusteljesítmény csodákra képes. A lebonyolítás nem változik: két nyolccsapatos csoport, ahonnan az első négy jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik. Ez a rendszer különösen kegyetlen a kisebb válogatottakkal, mert nemcsak a nagyok ellen kell helytállniuk, hanem egymás ellen is „élet-halál” meccseket játszanak.
Magyar szempontból a csoport kifejezetten nehéznek ígérkezik: Svájc, Egyesült Államok, Finnország, Németország és Lettország is az ellenfelek között lesz, mellettük Ausztria és Nagy-Britannia tűnik reális riválisnak a kiesés elkerüléséért. Ez a felállás előrevetíti, hogy a magyar válogatott számára nem a bravúrgyőzelmek, hanem a „hatpontos meccsek” lesznek a kulcsfontosságúak. Jegyeket egyébként már lehet vásárolni a meccsekre, nagyjából 20 000 forint a legolcsóbb tikett. A magyar férfi jégkorong-válogatott 2025-ben történelmi sikert ért el azzal, hogy először bennmaradt az elitben, és ezzel kivívta a jogot a 2026-os szereplésre. Ez a teljesítmény már önmagában is mérföldkő volt, de legalább ennyire fontos, hogy a csapat ezzel új státuszba lépett: többé nem egyszeri feljutóként, hanem visszatérő résztvevőként tekintenek rá.
A felkészülés ugyanakkor nem volt mentes a nehézségektől. A keret jelentős átalakuláson megy keresztül, több játékos kikerült, míg új nevek érkeztek, ami egyszerre jelent frissítést és kockázatot. Ezzel kapcsolatban egyébként április végén Majoross Gergely szövetségi kapitány 31 főre szűkítette a keretét, majd május 8-án 26-ra, és beszélt a jelenleg kisebb sérüléssel bajlódó hokisokról is. Ezen kívül Galló Vilmos a klubjával, a KooKooval bejutott a finn élvonal döntőjébe, amely május 13-án, szerdán, a Kanada elleni utolsó felkészülési mérkőzés napján ért véget (nagy izgalmak után Galló klubja a négy nyert meccsig tartó küzdelemben 4-3-ra maradt alul a Tappara ellen), így ő a finálé befejezése után csatlakozhat a válogatotthoz. Apropó, a Kanada elleni volt magyaroknak a felkészülés során a tizedik, utolsó mérkőzésük, a mérleg kilenc vereség és egy hosszabbításos győzelem. A vb-re három kapus mellett 22 mezőnyjátékos nevezhető.
Ismét bent maradunk vagy kiesünk?
A magyar válogatott esélyeit higgadtan kell értékelni. A topcsapatok ellen szerzett pont(ok) inkább bónusznak számítanak, a valódi cél az, hogy legalább egy riválist megelőzzön a csoportban. A papírforma alapján Nagy-Britannia és Ausztria lehetnek a legközvetlenebb ellenfelek a kiesés elleni harcban, de könnyen előfordulhat, hogy egy nagyobb csapat is „beragad”. Az elmúlt évek vb-in többször láttunk példát arra, hogy egy esélyesebb válogatott rossz rajt után nem tudott kijönni a gödörből.
A bennmaradáshoz három kulcstényező szükséges:
- Stabil védekezés és kapusteljesítmény – a magyar csapat akkor tud pontot szerezni, ha alacsonyan tartja az ellenfelek gólszámát.
- Speciális játékhelyzetek – emberelőnyben és -hátrányban elért gólok döntőek lehetnek.
- Mentális erő – a kiesés elleni közvetlen meccsek hatalmas pszichés nyomást jelentenek.
Ha a válogatott képes megismételni a 2025-ös fegyelmezett, taktikus játékát, és legalább egy-két kulcsmeccsen győzni tud, akkor a bennmaradás ismét elérhető cél. Ha viszont a forma ingadozik, vagy a riválisok jobban használják ki a helyzeteiket, akkor könnyen vissza csúszhat a divízió I/A-ba. Egy azonban biztos: a magyar jégkorong számára ez a világbajnokság már nem pusztán a részvételről szól, hanem arról, hogy továbbra is meg tud-e kapaszkodni a sportág legszűkebb elitjében.
Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés Nagy Krisztiánt érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel.
„A Kanada elleni szerdai mérkőzéssel lezárult a felkészülésünk, és bár nyilván bennünk is van mindig kétely, hogy jó ötlet-e ilyen topcsapattal játszani utoljára a torna előtt, mert benne van a pakliban, hogy nem jó élményeket szerzünk, most ennek abszolút az ellenkezője történt" – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány. A 3-1-es vereséggel zárult meccs szerinte kiváló volt abból a szempontból is, hogy a legmagasabb szinten tesztelhették tovább azokat az elemeket, amikben esetleg még nem annyira pontosak. A kapitány kiemelte, ezek után alakították ki a végső keretet, és úgy döntöttek, hogy 14 csatárral, nyolc hátvéddel és három kapussal vágnak neki a világbajnokságnak.
A tavaly vb-hez képest így tíz helyen változott a csapat, 15-en maradtak a 2025-ös brigádból. Öt elit vb-s újonc lesz: Csollák Márkó, Hegedüs Levente, Nemes Márton, Ravasz Csanád és Sárpátki Tamás, közülük Nemes és Sárpátki már játszott divízió I/A-ban.
A csapat pénteken tart még egy jeges edzést a Swiss Life Arenában, majd szombaton 16.20-kor Finnországgal kezd.
A vb-csapat:
kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)
csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)
A magyarok világbajnoki menetrendje:
május 16., szombat, 16.20: Finnország
május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria
május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia
május 22., péntek, 16.20: Németország
május 23., szombat, 16.20: Svájc
május 25., hétfő, 16.20: Egyesült Államok
május 26., kedd, 12.20: Lettország