Kezdjünk egy kis történelemmel, de nem kell izgulni, nem a töri érettségivel akarunk bárkit is megijeszteni, csak nézzük át, milyen is volt a legutóbbi elit hoki-vb. A 2025-ös, Svédország és Dánia által közösen rendezett elit IIHF jégkorong-világbajnokságon a frissen feljutott magyar férfi jégkorong-válogatott számára egyértelmű volt a cél: kiharcolni a bennmaradást a világ legjobbjai között. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség tornáján a csapat a dániai Herningben (Fradi-szurkolóknak ismerős lehet a helyszín), a „halálcsoportként” emlegetett nyolcasban kezdte meg szereplését.

A magyar jégkorong-válogatottnak nehéz dolga lesz Svájcban

A magyar jégkorong-válogatott egyik ellenfele a világ- és olimpia bajnok Egyesült Államok lesz

A rajt idegfeszítő volt, hiszen a magyar együttesnek olyan riválisokkal kellett szembenéznie, mint Kazahsztán vagy a később remeklő csehek. A kulcsmeccsek egyikén azonban megszületett az áttörés: a Majoross Gergely vezette csapat legyőzte a kazahokat, ami később sorsdöntőnek bizonyult a bennmaradás szempontjából. A világelit tempója ugyanakkor könyörtelenül megmutatkozott a topcsapatok ellen. A címvédő Csehország ellen két harmadon át még tartotta magát Magyarország, ám végül 6–1-es vereség lett a vége. A svájciak elleni találkozó pedig igazi hidegzuhanyt hozott: a vb-ezüstérmes 10–0-ra győzött, ami jól érzékeltette a különbséget a középmezőny és az elit csúcsán állók között.

A csoportkör során a magyar válogatott főként a közvetlen riválisok ellen próbált pontokat gyűjteni. A tabella folyamatosan változott, de a csapat sokáig a bennmaradást jelentő helyek egyikén állt, miközben Norvégia és Kazahsztán is komoly ellenfélnek bizonyult a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. Összességében a magyar csapat játéka hullámzó képet mutatott: a védekezés gyakran nagy nyomás alatt roppant meg, amit a kapott gólok száma is jelzett (összesen 39 kapott gól a hét csoportmeccs alatt), ugyanakkor a kulcspillanatokban – különösen a közvetlen riválisok ellen – volt tartása az együttesnek. A tornán szerzett gólok többsége gyors ellentámadásokból vagy emberelőnyös szituációkból született, ami jól mutatja, hogy a csapat igyekezett pragmatikus hokit játszani a nála erősebb ellenfelek ellen.