Már a stadion felé gyalogolva azon gondolkodtam, vajon mennyi szurkoló lesz kint a világbajnokság valószínűleg legfontosabb mérkőzésén, már ami a magyar jégkorong-válogatott bennmaradását érinti. Nem kellett csalódjak, honfitársaink is átérezték a britek elleni csata súlyát, rendkívül szép számban érkeztek szurkolók az arénába. Sőt, belefutottam egy kint élő családba is, egészen pontosan egy édesapába és a már kint született fiába, akinek ez a mostani volt az élete első hokimeccse. Nos, időzíteni tudni kell, annyi szent. Aztán a bejárat előtt lett mezes szurkolók csoportját kereszteztem, akik épp az 1 000 éves poént lőtték el egymás között, hogy Hungary vagy Hungry (azaz éhes), én pedig némi iróniával jegyeztem meg, hogy remélem ennél azért a válogatottuk tud majd jobbat a jégen, mosollyal nyugtázták a kéretlen választ. Amúgy ettől is szép ez a világbajnokság, mosolygós emberek, akik másnak szurkolnak, de alapvetően mind egy sportért rajonganak, a hokiért.

A magyar jégkorong-válogatott csodás győzelmet aratott a britek ellen

A magyar jégkorong-válogatott belekezdett a meccsbe

Még le sem ült mindenki, de máris talpra is szökkent a nagyjából 3/4-ig megtelt lelátó, ugyanis két perc után Nagy szerezte meg a mérkőzés első találatát, a magyar csapatnak. Meg is lepte ezzel a briteket, akik ugyan próbálkoztak derekasan, de igazán nagy veszélyt nem jelentettek a kapura. Mikor már azt hittük, ez a harmad 1-0-val zárul a harmad, a mieink keretbe zárták ezt a 20 percet, ráadásul egy elképesztően szép góllal. Szongoth elhúzós csele után néhányan még mindig keresték a szünetben az ütőjüket a túloldalt, de a lényeg, 2-0 lett ide az első szünet előtt. Soha rosszabb kezdést!

Ha már beszéltünk a jó kezdésről, 3,5 perc után emberhátrányból lőtt a csapat gólt, nem is akármekkorát Terbócsnak köszönhetően, ezzel lett 3-0 már ide. A meccs 29. percében szinte egyszerre horkant fel minden magyar szurkoló, Erdély lövésénél a kapus még korcsolyával beleért a pakkba, de az túljutott rajta, így az egyik mezőnyjátékosnak kellett a gólvonalról tisztázni, óriási lehetőség volt ez is. Aztán ismét emberelőnybe kerültek a britek, most sokkal ügyesebbek voltak, nem kaptak belőle gólt, igaz, szerezni, sem szereztek, de ezzel mondjuk nem volt problémánk (aztán volt még ebben a harmadban brit előny, de a mieinken egyszerűen nem találtak fogást). A játék minden elemében az ellenfelünk fölé nőttünk, remekül játszik a csapat, 3-0-val kezdődhetett így a záró etap.