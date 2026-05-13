Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató - ám Sidney Crosby nélkül felálló - kanadaiakkal meccselt. A jégkorong-válogatott keretéből Hári János és a finn döntőben érdekelt Galló Vilmos maradt ki. Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített. A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3-1-re módosította az állást.

A jégkorong-válogatott Kanada ellen játszott

Fotó: Magyar Jégkorong Facebook-oldala

Hamar kialakult a végeredmény a jégkorong-válogatott meccsén

A kapuralövés 17-4 volt ekkor. A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32-8 volt a kanadaiak javára. A két gárda 16. alkalommal csapott össze, és a 16. kanadai diadal született, az összgólkülönbség: 87-13. A magyaroknak ez volt a felkészülés során a tizedik, utolsó mérkőzésük, a mérleg kilenc vereség és egy hosszabbításos győzelem.