A német csapat kezdte jobban a mérkőzést, hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, de a jégkorong-válogatott jól védekezett, Bálizs a helyén volt a kritikus pillanatokban. Aztán Szongoth kavart öt perc után a német harmadban, el is jutott a kapuig remek cselekkel, de sajnos a végére elfogyott a lendület, maradt a 0-0. A hetedik perc közepén aztán jött az első kiállítás a meccsen, mi kaptuk (bottal ütés lábra, Horváth B. kapta), így a németek emberelőnyös két perccel következhettek. Ehhez képest egy elcsent koronggal majdnem Vincze okozott galibát a németeknek. Már éppen lepergett a kiállítás, amikor 5 az 5 ellen takarásból, majdnem a kék vonalról Mik lőtt óriási gólt a 9. percben, ezzel lett 1-0 oda. A harmad utolsó két percében bottal ütés miatt ismét emberhátrányba kerültünk, ezúttal a fiatal erőt, Szongoth Dománt küldték ki a játékvezetők a büntetőpadra két percre. Sajnos nem pörgött le ez a két perc, mivel alig fél perccel a harmad vége előtt a pakk rendkívül szerencsés körülmények között Gawanke elé került, akire már nem jutott ember, és közelről bombázott a magyar kapuba. 2-0-val ért véget a nyitó 20 perc.

A jégkorong-válogatott jól állta a sarat

A magyar jégkorong-válogatott keményen harcolt

A második harmadban is nyomtak a németek, volt egy erős jó 1,5-2 perc, ami a Balázs-show után szabadon igazi Bálizs-show volt, a magyar kapus azt is fogta, amit az előttem ülő, lelkes német szurkolók lelki szemeik előtt már bent láttak. Kicsit felborult a pálya a németek javára, de elképesztően jól védekezett az egész magyar csapat, pedig a harmad utolsó perceire fordulva már összességében 23 kapura lövést eresztett meg az ellenfelünk. Sajnos az utolsó percre kicsit csökkent a koncentráció, lényegében 30 másodperc alatt jött két német gól, a második ráadásul a mi szempontunkból szerencsétlenül Bálizsról pattant be a kapuba. A harmadik gólt Reichel, a negyediket Dove-McFalls szerezte, ezzel 4-0-val ért véget a második felvonás, jöhetett a harmadik harmad a szünet után.

Az utolsó 20 percre az maradt a kérdés, nyílik-e még nagyobbra az olló, vagy tud faragni a hátrányból a magyar csapat. A németek megint úgy jöttek előre, mintha vért ittak volna, 1,5 perc után meg is szerezték egy szép, egész pályás akció végén az újabb gólt, Gawanke ekkor jól tette bele az ütőjét Kastner ütésébe, Bálizs tehetetlen volt, 5-0 lett oda. Szerencsére nem tört meg az együttes, három perccel később Sárpátki megszerezte az első magyar gólt a meccsen egy csodás, távoli, piszkosul jól helyezett lövéssel, 5-1-re módosítva az állást. Sőt, ha egyszer egy üzlet beindul, az 50. percben Erdély lövése még kipattant a német kapusról, de Szongoth remekül érkezett és bombázott a hálóba, 5-2 lett ezzel. Írtam én, de a németek edzője challenge-t kért, szerint akadályozták a kapust, nehéz percek következtek, amíg döntöttek a videószobában. Háááát ilyen nincs, a visszanézést követően elvették a gólt, maradt az 5-1, a kutya rúgja meg.