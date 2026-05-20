A jégkorong-válogatott kedden este hibátlan teljesítménnyel, 5-0-ra verte az elit ligában maradás szempontjából kulcsfontosságú meccsen a britek legjobbjait. Az este folyamán két gólig jutott Terbócs István így értékelt: "Minden meccsre ugyanúgy készülök, szerintem a többiek is ugyanígy tesznek. A legnagyobb differencia itt ma az volt, hogy nem hittük el egy percig sem, hogy ma itt ki kikapunk. A flow-érzése a csapatnak már a finnek elleni mérkőzés óta megvan, most a kedd reggeli edzésen is ezt éreztem, hogy jók a lábak mindenkinél, záporoztak a gólok. Azt mondom, hogy mióta a világbajnokságon itt vagyunk, megvan a flow-érzés, de ma volt először az, hogy ezt meg is tudtuk lovagolni, már az első perctől kezdve. A kapusok, a hátvédek és a csatárok is, szerintem ez volt a legfontosabb, hogy ezeket az energiákat jól tudjuk használni, ne egy ilyen túlizgulásba, túlhajszolásba menjen a dolog. Kapus fronton nem tudok nyilatkozni, mert nem értek hozzá, fogja meg a korongot, aztán az nekem elég (nevet - a szerk.). Aztán az egész összeáll, mint a lego, ahogy azt szokták mondani és ilyenkor mi nyerünk. Azt beszéltük az elején, hogy nem kell kapkodni, ha az elején nem jön össze a vezetés, nekünk a végén kell vezetni.

A jégkorong-válogatott még nem végzett a vb-n

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Okozna még meglepetést a jégkorong-válogatott

Terbócs így folytatta: "Reméljük, hogy jövőre is itt leszünk az elit mezőnyben, de én továbbra is tartom azt, hogy kettő mérkőzést szeretnék nyerni ezen a vb-n. A legkönnyebb esélyt elszalajtottuk, azt mondhatom, de mindig jobb a nehezebb úton, szóval egy német vagy egy lett válogatottat meglepnék azért, ha nem is győzelmet, de egy pontcsípést megcsinálnék. Legyen ez is egy kivételes világbajnokság, hogy nem egy győzelemmel maradunk bent. Lesz még négy mérkőzés, ezeken szeretnék hasonló teljesítményt látni magamtól és a többiektől is, ez a cél."

Térjünk is át a másik két találatos játékosra, akivel kapcsolatban nem elég, hogy benevezte a szakmai stáb Nagy Krisztiánt erre a mérkőzésre, ő szinte az első korongérintéssel gól is szerzett, aztán még egyet, ráadásul kötényből: "Úgy gondolom, profi sportolóként mindig, ha ilyen helyzetekbe kerülünk, a legkomolyabb mentális támogatást kapjuk meg korábban, hogy felkészüljünk ezekre a szituációkra. Ez a mi csapatunknál is ugyanúgy volt, és azt hiszem mindenki a lehető legjobb munkát végezte el ez ügyben. Azt tudtam, hogy minden egyes korongérintésnél a lehető leggyorsabban kell ellőni a korongot, a másik pedig az, hogy lehetett látni, hogy nagyon bizonytalan volt ez a brit kapus, ezeket kell kihasználni."