A jégkorong-válogatott kedden este hibátlan teljesítménnyel, 5-0-ra verte az elit ligában maradás szempontjából kulcsfontosságú meccsen a britek legjobbjait. Az este folyamán két gólig jutott Terbócs István így értékelt: "Minden meccsre ugyanúgy készülök, szerintem a többiek is ugyanígy tesznek. A legnagyobb differencia itt ma az volt, hogy nem hittük el egy percig sem, hogy ma itt ki kikapunk. A flow-érzése a csapatnak már a finnek elleni mérkőzés óta megvan, most a kedd reggeli edzésen is ezt éreztem, hogy jók a lábak mindenkinél, záporoztak a gólok. Azt mondom, hogy mióta a világbajnokságon itt vagyunk, megvan a flow-érzés, de ma volt először az, hogy ezt meg is tudtuk lovagolni, már az első perctől kezdve. A kapusok, a hátvédek és a csatárok is, szerintem ez volt a legfontosabb, hogy ezeket az energiákat jól tudjuk használni, ne egy ilyen túlizgulásba, túlhajszolásba menjen a dolog. Kapus fronton nem tudok nyilatkozni, mert nem értek hozzá, fogja meg a korongot, aztán az nekem elég (nevet - a szerk.). Aztán az egész összeáll, mint a lego, ahogy azt szokták mondani és ilyenkor mi nyerünk. Azt beszéltük az elején, hogy nem kell kapkodni, ha az elején nem jön össze a vezetés, nekünk a végén kell vezetni.
Okozna még meglepetést a jégkorong-válogatott
Terbócs így folytatta: "Reméljük, hogy jövőre is itt leszünk az elit mezőnyben, de én továbbra is tartom azt, hogy kettő mérkőzést szeretnék nyerni ezen a vb-n. A legkönnyebb esélyt elszalajtottuk, azt mondhatom, de mindig jobb a nehezebb úton, szóval egy német vagy egy lett válogatottat meglepnék azért, ha nem is győzelmet, de egy pontcsípést megcsinálnék. Legyen ez is egy kivételes világbajnokság, hogy nem egy győzelemmel maradunk bent. Lesz még négy mérkőzés, ezeken szeretnék hasonló teljesítményt látni magamtól és a többiektől is, ez a cél."
Térjünk is át a másik két találatos játékosra, akivel kapcsolatban nem elég, hogy benevezte a szakmai stáb Nagy Krisztiánt erre a mérkőzésre, ő szinte az első korongérintéssel gól is szerzett, aztán még egyet, ráadásul kötényből: "Úgy gondolom, profi sportolóként mindig, ha ilyen helyzetekbe kerülünk, a legkomolyabb mentális támogatást kapjuk meg korábban, hogy felkészüljünk ezekre a szituációkra. Ez a mi csapatunknál is ugyanúgy volt, és azt hiszem mindenki a lehető legjobb munkát végezte el ez ügyben. Azt tudtam, hogy minden egyes korongérintésnél a lehető leggyorsabban kell ellőni a korongot, a másik pedig az, hogy lehetett látni, hogy nagyon bizonytalan volt ez a brit kapus, ezeket kell kihasználni."
A nemzeti együttesben az elit-vb-n első gólját lövő, még mindig csak 17 éves Szongoth Domán így látta a meccset és a találatát: "Azt gondolom, hogy rendkívül fontos volt, hogy meglőttük az első gólra még az első harmadban a másodikat, addig rohamoztak a kapura, egy igazi ki-ki meccs volt, lőttek sokat kapura. Az volt a kulcs, hogy hiába nyomtak ők, mégis mi lőttünk gólokat, plusz a szurkolók is segítettek minket és végig nézve nem volt kérdés a győzelem. A gólom kapcsán egy remek passzt kaptam, ami után üresen be tudtam a kapu elé gyalogolni, onnan már megnyílt a cselre az idő a kapussal szemben, onnantól pedig már üres volt a kapu."
Galló Vilmosnak nem lehetett egyszerű dolga a mérkőzésen, hiszen otthon a felesége hamarosan életet adhat az első közös gyermeküknek: "Most már bármelyik pillanatban igazából beindulhat a szülés, nagyon szeretnék ott lenni majd, az első gyermekünk lesz, ami a legnagyobb csoda az ember életében... A meccsen nyilván volt egy kis hullámvölgy, de azt éreztük az elején, hogy a Bálizs Bencének egy nagyon jó napja van, de azt is éreztük, hogy az egész csapat nagyon jól összeállt ma. Nyilván az az első gól megadta a lendületet nekünk, Nagy Krisztiánt meg akár hívhatnánk hősnek is, mert mentálisan, amin az elmúlt pár napban átment, hiszen néhány napja még nem volt a vb-re regisztrálva, most meg kettő gólt is behegesztett, szóval ahogy ő kezelte ezt a pár napot, az csodálatra méltó volt."
A szurkolók kapcsán pedig érdemes megjegyezni, hogy a jégkorong szövetség által, nagyjából este 23.00-kor kitett posztot követően (ekkor már kb. 40 perce véget ért a meccs), több száz magyar szurkoló várta meg a csapatot, a stadiontól jó 1-1,5 km-re is tisztán lehetett hallani őket, ahogy üdvözölték a kedvenceiket. Szó se róla, ez a csapat tett is ezért és maximálisan meg is érdemel minden dicséretet. Folytatás pénteken kora délután az eddig gyengélkedő németek ellen.
