Az első két világbajnoki mérkőzését elveszítő magyar válogatott tájékoztatása szerint az Ausztria elleni vasárnapi találkozó első harmadában a Fehérvár csatára egy ütközés nyomán olyan sérülést szenvedett, amiről a hétfői kórházi vizsgálat kimutatta, hogy nem tudja folytatni a jégkorong-vb-t.

Bartalis István (k) számára véget ért a jégkorong-vb

Négy per után véget ért a jégkorong-vb a magyar válogatott játékos számára

Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, hogy az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját nevezik be a tornára. Bartalis a szerdai, Kanada elleni felkészülési találkozón izomhúzódást szenvedett. Emiatt nem lépett pályára a vb zürichi csoportjában a szombati, finnek elleni 4-1-es vereséget hozó nyitányon. A csatár a 4-2-re diadalmaskodó Ausztria ellen 4:04 percet játszott, és az utolsó két harmadot kihagyta.

A magyarok kedden este a szintén pont nélküli britekkel szemben a bennmaradás szempontjából döntő jelentőségű összecsapást vívnak a svájci jégkorong-világbajnokság csoportküzdelmeinek harmadik körében.

