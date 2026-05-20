A Magyar Jégkorong-szövetség közleményében hangsúlyozta: ,,A család az első". A magyar válogatott kedden kulcsfontosságú, 5–0-s sikert aratott a britek ellen a zürichi csoportban, ezzel három forduló után a negyedik helyre lépett előre, és továbbra is jó esélye van a bennmaradás kiharcolására.

Galló Vilmos ideiglenesen elhagyta a magyar jégkorong-válogatott svájci világbajnoki keretét

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Miért hagyta ott Galló Vilmos a jégkorong-válogatottat?

,,Első a család! A Nagy-Britannia elleni mérkőzés másnapján

Galló Vilmos hazautazott hamarosan mindenórás feleségéhez, és a pici érkezésének függvényében térhet vissza a csapathoz. Mindannyian szurkolunk!"

- írta a szövetség a közösségi oldalán.

Nem Galló az egyetlen változás a keretben: a sérüléssel bajlódó Bartalis István szintén elhagyta a csapatot. Helyére Nagy Krisztiánt nevezték be, aki rögtön főszereplővé vált, hiszen két gólt is szerzett a britek elleni magabiztos győzelem során.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese előtt rendkívül nehéz program áll a világbajnokság hátralévő részében. A magyar csapat pénteken Németországgal találkozik, majd szombaton a házigazda Svájc következik. Hétfőn a címvédő és olimpiai bajnok Egyesült Államok lesz az ellenfél, kedden pedig Lettország ellen zárja a vb-csoportkört a válogatott.