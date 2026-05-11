Minden bizonnyal fényesebb szezonra számítottak a Somogy vármegyei klubnál, az utóbbi hónapokat pedig egyenesen csalódásként élték meg. A Csurgói KK vezetősége hétfő délután tett közzé hivatalos közösségi oldalán egy közleményt, amelyben beszámoltak a játékosok és a szakmai stáb megbüntetéséről. A befolyt pénzösszeget azonban jótékonyságra fordították.

Jótékonyságra fordítja a fizetéseket a Csurgói KK

Nem a legjobb szezonját futja a Csurgó, ugyanakkor a Fradit és a Győrt sikerült már legyőznie. Az OTP Bank-Pick Szeged ellen pedig hazai pályán ért el 25-25-ös döntetlent. Az idényben többnyire a középmezőnyben foglalt helyet a csapat, márciusban viszont valami megváltozott.

A Csurgó meglepő, egygólos vereséget szenvedett Budakalászon, majd március végén 26-26-os döntetlen játszott az FTC csapatával az Elek Gyula Arénában. Innentől, április elejétől jött a lejtmenet: a legutóbbi öt találkozójukon csupán egyetlen pontot tudtak szerezni. Vereséget szenvedtek a PLER-Budapest ellen, döntetlen a Balatonfüreddel, majd a ONE Veszprém, a Budai Farkasok-Rév és a Carbonex-Komló is kikaptak.

A klubvezetés egy közleményben reagált a csapat rossz szereplésére, amelyben kiemelik, hogy a Csurgói KK 18 éve a magyar kézilabda élvonalában szerepel, amelyet kötelességük megóvni. A vezetés úgy döntött a Komló elleni vasárnapi vereség után, hogy a játékosok, valamint a szakmai stáb a fizetésének felét kapja meg. A fennmaradó 50 százalékot pedig jótékony célra fordítják, a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak folyósítottak 5,5-5,5 millió forintot.