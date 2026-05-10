A férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján a sereghajtó CYEB-Budakalász 44-32-es vereséget szenvedett az OTP Bank-Pick Szegedtől, ezzel eldőlt, hogy a klub kilenc év után kiesik az élvonalból. A csongrádiaknál Szilágyi Benjámin 12 góllal járult hozzá a győzelemhez, míg a hazaiaknál Forgács Márkó kilenc, Mátés István hét találatig jutott.

Kézilabda NB I: a Komló és a Szigetszentmiklós harcol még a bennmaradásért

A másik kieső kiléte továbbra sem dőlt el: a Carbonex-Komló és a Szigetszentmiklósi KSK egyaránt 15 ponttal áll az utolsó forduló előtt. A Komló fontos győzelmet aratott Csurgón, ahol 31-28-ra nyert. Srecko Jerkovic hat, Ács Péter és Ág Bálint öt-öt gólt szerzett, míg a hazaiaknál Domagoj Alilovic tíz találattal zárt.

A Ferencváros legyőzte a Szigetszentmiklóst

A Szigetszentmiklós 36-31-re kikapott a Ferencváros otthonában, így továbbra is veszélyben van. A fővárosiaknál Nagy Bence és Bujdosó Bendegúz hét-hét gólt szerzett, Győri Mátyás hat találatig jutott, Győri Kristóf pedig 14 védéssel és egy góllal zárt.

A férfi NB I utolsó fordulóját május 20-án, szerdán rendezik. A bajnokság élén továbbra is hibátlan mérleggel áll a One Veszprém HC, mögötte az OTP Bank-Pick Szeged és a MOL Tatabánya KC következik – jelentette az MTI.

Eredmények:

Liqui Moly NEKA - Balatonfüredi KSE 34-31 (14-12)

CYEB-Budakalász - OTP Bank-Pick Szeged 32-44 (17-23)

PLER-Budapest - MOL Tatabánya KC 29-31 (14-19)

FTC-Green Collect - Szigetszentmiklósi KSK 36-31 (18-15)

Csurgói KK - Carbonex-Komló 28-31 (13-13)

HE-DO B.Braun Gyöngyös - Budai Farkasok-Rév 36-30 (18-11)

ETO University HT - One Veszprém HC 26-44 (11-23)

A tabella:

1. One Veszprém HC 25 25 0 0 982-675 50 pont

2. OTP-Bank Pick Szeged 25 21 1 3 892-682 43

3. MOL Tatabánya KC 25 19 0 6 781-721 38

4. FTC-Green Collect 25 15 2 8 817-763 32

5. Liqui Moly NEKA 25 11 3 11 682-734 25

6. Balatonfüredi KSE 25 11 2 12 664-727 24

7. PLER-Budapest 25 10 2 13 673-717 22

8. Csurgói KK 25 7 5 13 689-701 19

9. ETO University HT 25 8 3 14 714-750 19

10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 25 9 0 16 675-730 18

11. Budai Farkasok-Rév 25 6 6 13 656-727 18

12. Carbonex-Komló 25 6 3 16 673-747 15

13. Szigetszentmiklósi KSK 25 6 3 16 640-737 15

14. CYEB-Budakalász 25 4 4 17 684-811 12 - már kiesett