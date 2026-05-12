A különös találat a HC Rödertal–Füchse Berlin kézilabda-bajnokin született, amelyet a fővárosiak végül magabiztosan, 31–21-re nyertek meg. A meccs 44. percében, 14–22-es állásnál Zoe Davenport állt oda a hétmétereshez. A lövés elsőre úgy tűnt, kimarad: a labda a kapufát találta el.

Meghökkentő jelenet a kézilabdapályáról

Ritkán látható kézilabda-jelenet Németországban

A következő pillanatban azonban jött a csavar: a labda visszapattant a Füchse Berlin kapusa, az 1-es mezben védő Danique Trooster hátára, onnan pedig a gólvonal mögé került.

A találattal a Rödertal 15–22-re zárkózott, de a mérkőzés érdemi részét ez már nem befolyásolta: a Füchse Berlin végig kézben tartotta a találkozót, a szünetben már 15–8-ra vezetett, és végül tízgólos győzelmet aratott.