Nem mindennapi jelenetet hozott a női német másodosztályú bajnokság egyik mérkőzése: a HC Rödertal játékosa úgy szerzett gólt hétméteresből, hogy lövése előbb a kapufán csattant, majd a kapus hátáról került a hálóba. A kézilabda egyik legfurcsább jelenete a HC Rödertal–Füchse Berlin találkozón született.
A különös találat a HC Rödertal–Füchse Berlin kézilabda-bajnokin született, amelyet a fővárosiak végül magabiztosan, 31–21-re nyertek meg. A meccs 44. percében, 14–22-es állásnál Zoe Davenport állt oda a hétmétereshez. A lövés elsőre úgy tűnt, kimarad: a labda a kapufát találta el.
Ritkán látható kézilabda-jelenet Németországban
A következő pillanatban azonban jött a csavar: a labda visszapattant a Füchse Berlin kapusa, az 1-es mezben védő Danique Trooster hátára, onnan pedig a gólvonal mögé került.
- A hetes itt nézhető meg
A találattal a Rödertal 15–22-re zárkózott, de a mérkőzés érdemi részét ez már nem befolyásolta: a Füchse Berlin végig kézben tartotta a találkozót, a szünetben már 15–8-ra vezetett, és végül tízgólos győzelmet aratott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!