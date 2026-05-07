A sportolók és a dán kézilabda-szövetség összesen 6,6 millió dán koronát, vagyis nagyjából 326 millió forintot követelnek a Better Collective-től. A kereset szerint a céghez tartozó SpilXperten engedély nélkül, kereskedelmi célra használta fel több ismert játékos képmását, valamint a dán válogatott mezéhez és logójához kapcsolódó jogokat – írja a Daniasport.hu a Se og Hør és a Ritzau híradása alapján.

Anne Mette Hansen, Sandra Toft és Yvette Broch a Győri Audi ETO mezében a Rapid Bucuresti elleni kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésen 2022 decemberében. Hansen is érintett a dán kézilabdázók több százmilliós perében.

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Kézilabda: Fradi- és Győr-játékosok is érintettek

Az érintettek között több dán kézilabdasztár is szerepel, köztük Mathias Gidsel, Emil Nielsen, Simon Pytlick, Rasmus Lauge, Emma Friis és Mette Tranborg.

Magyar szempontból különösen érdekes, hogy a perben jelenlegi és leendő Ferencváros-játékosok, valamint jelenlegi és korábbi Győr-játékosok is érintettek. A Nemzeti Sport megjegyezte: Mette Tranborg az FTC jobbátlövője, Anna Kristensen és Michala Möller pedig nyártól csatlakozik a zöld-fehérekhez, míg Helena Elver jelenleg a Győr kézilabdázója, Anne Mette Hansen és Line Haugsted pedig korábban szerepelt az ETO-ban.

A sportolók személyesen összesen 3,85 millió dán koronát követelnek, emellett 100 ezer koronát a férfi válogatott játékosalapjába, 50 ezret pedig a női válogatott számára kérnek. A dán szövetség további 2,6 millió koronás igényt nyújtott be.

A cég tagadja a jogsértést

A Better Collective nem ismeri el a jogsértést. A cég azzal védekezik, hogy a képeket újságírói környezetben használták fel, mivel a SpilXpertent hírportálnak tekintik. A vállalat felmentést kér, de arra az esetre, ha a bíróság mégis jogsértést állapítana meg, alacsonyabb kártérítési összeget tartana indokoltnak. A bírósági eljárás a koppenhágai Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróságon indult el, az ítélet későbbi időpontban várható.