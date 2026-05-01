Építik a jövőt. Megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) utánpótlás-fejlesztési igazgatósága, amely pénteken megkezdte munkáját Pitz András vezetésével.

Teljesen átalakul a kézilabda-szövetség szakmai háttere

„A szövetség szakmai munkáját szerettük volna átalakítani, ezért az elnökséggel együtt arra jutottunk, hogy a felnőtt válogatottak szakmai irányvonalát természetesen a szövetségi kapitányok szabják meg és koordinálják, az elnökség pedig rendszeres kapcsolatban van velük” – mondta az MKSZ honlapján az elnök, Ilyés Ferenc.

Hozzátette, az utánpótlás-válogatottakra és általában véve az utánpótlás-fejlesztésre a továbbiakban még kiemeltebb figyelmet szeretnének fordítani, több kolléga bevonásával, megosztott feladatokkal, ezért alakították meg az utánpótlás-fejlesztési igazgatóságot.

Hiszünk benne, hogy munkatársaival együtt Pitz András olyan lendületet ad a területnek, a sportszervezetekkel és a képzési helyszínekkel együttműködve, amely a révén a magyar kézilabda-utánpótlás szélesíteni tudja tömegsport-bázisát, és még több játékost tud elkísérni az NB I-es tagságig és a felnőtt válogatottakig”

– magyarázta Ilyés.

A döntéssel párhuzamosan új struktúra alakult ki, és megszűnt a sportszakmai igazgatóság, Juhász István sportszakmai igazgató megbízatása áprilisban véget ért. Juhász több mint másfél évtizedet dolgozott az MKSZ kötelékében, szakmai igazgatóként, a férfiválogatott másodedzőjeként, sportakadémiai központ vezetőként, majd sportszakmai igazgatóként. Az utánpótlás-fejlesztési igazgatói posztot péntektől ellátó, pedagógusi, illetve szakedzői végzettséggel rendelkező Pitz András az utóbbi években az MKSZ operatív igazgató-helyettesként dolgozott. Mint elmondta, munkatársaival számos részterületen szeretnék még jobbá tenni az utánpótlás-fejlesztés munkáját, részint a társtudományok bevonásával is.

„Fő fókuszunk az utánpótlás-válogatottak menedzselésén, versenyeztetésén, az utánpótláskorú játékosok fejlődésének, képzésének segítésén lesz, de természetesen a gyermekbajnokságok versenyrendszerének auditja, és ennek eredményeként esetlegesen azok módosítása is szerepel a terveink között” – mondta.