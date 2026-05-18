Mijajlo Marsenics, a szerb csapat második legidősebb játékosa Vanja Ilics után, a Veszprémben rendezett mérkőzést követően nem titkolta érzéseit, miután Szerbia Magyarország ellen kivívta a kézilabda-világbajnokságra való kijutást. „Ez a győzelem Lazar Kukicsé, aki nem volt itt, de gondolatban velünk van (a Szeged légiósa sérülés miatt dőlt ki, a napokban meg is kellett műteni Barcelonában a vállát). Én vagyok a világ legboldogabb kapitánya, már megnyertem a Bajnokok Ligáját és a Bundesligát, de ezt a mai sikert ugyanolyan szintre emelem. Hittünk benne és minden labdáért meghaltunk... Nagy köszönet a szurkolóinknak.” – nyilatkozta Marsenics a Mozzart Sportnak.

„A befejezéseknél sem játszottunk jól bizonyos helyzetekben, de védekezésben fantasztikusak voltunk. Büszke vagyok a fiatal játékosainkra. Mondtam nekik, hogy bízzanak Raul Gonzalezban, mert ő a világ legjobb edzője. Végül megérdemeltük, hogy egy góllal visszavágjunk az összes vereségért. Ez nagy lendületet ad nekünk, még egy kicsit élvezzük, aztán mutassuk meg Németországban, mire vagyunk képesek” – zárta gondolatait Marsenics, aki a mérkőzés aranyat érő utolsó gólját is szerezte.

Marsenics mellett Darko Dukics is fantasztikusan teljesített a hajrában, pont akkor szerzett gólokat, amikor a legnagyobb szükség volt rá. „Úgy gondolom, mindkét mérkőzésen mi domináltunk. Veszprémben a magyarok hazai pályán játszottak, de mi kiálltuk a próbát és nyertünk. A védekezésünk a hajrában remek volt. Raul Gonzalezzel jól indultunk, remélem, lesz még több ünneplés. Köszönet Nisnek az első mérkőzésen nyújtott támogatásáért, nélkülük ez nem történt volna meg” – mondta a Nisből származó játékos, aki a hónap végén a Tatabánya ellen lép majd pályára az EHF-kupa döntőjében.